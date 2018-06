Serena abandona, Nadal gana y Wozniacki pierde

AP

París

La estadounidense Serena Williams abandonó el Abierto de Francia el lunes debido a una lesión de músculo pectoral, poco antes de su muy esperado duelo con la rusa Maria Sharapova en la cuarta ronda. Por su parte, el intento de Caroline Wozniacki por un segundo título seguido de Grand Slam llegó a su fin.

En duelos de hombres, el español Rafael Nadal, primer cabeza de serie, venció al alemán Maximilian Marterer 6-3, 6-2, 7-6 (4), mientras que los argentinos Diego Schwartzman (11), y Juan Martín del Potro se apuntaron sendas victorias sobre el sudafricano Kevin Anderson (6) y el estadounidense John Isner (9), respectivamente.

“Resulta extremadamente decepcionante”, declaró Williams durante una conferencia de prensa en Roland Garros. “Pero además, hice una promesa a mí misma, a mi entrenador y a mi equipo de que si no me encontraba al menos al 60 o 50%, entonces probablemente no debería jugar”.

Su salida permite a Sharapova, bicampeona del Abierto de Francia, avanzar a los cuartos de final.

“Esperaba ansiosamente enfrentarme a Serena y lamento que ella haya abandonado”, aseveró la rusa.