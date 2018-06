Economía pobre

Héctor J. Cruz

El lío “resucitado” de las transmisiones de beisbol en televisión abierta está relacionado con la situación económica del país para fines deportivos. La gente siempre pregunta por qué la MLB no monta juegos de beisbol en República Dominicana, sea de entrenamientos de primavera o de temporada regular, como ocurre con Puerto Rico , México y Japón, entre otros países. La respuesta que reciben siempre es que los estadios de RD son viejos y en mal estado, no responden a los estandares de Grandes Ligas. Pero es probable que en el fondo el motivo principal sea el económico: ninguna empresa o empresario se ha lanzado a la aventura de invertir millones de dólares para que venga el beisbol de liga mayor aquí. Saben a la perfección que es difícil ganar dinero por esa vía pues el patrocinio privado escasea y el ingreso por taquilla es algo incierto. Ese beisbol es caro en cualquier parte del mundo. Aunque un sector de la economía dominicana luce saludable, en términos generales la estructura es pobre. tan solo revisen los salarios y el % de pobreza en el país y también el producto interno bruto.

De otro lado, el problema entre Telemicro,la MLB y Altice pudiera ser simple, pero en el fondo no lo es.

La Cámara Civil y Comercial le dio un visto bueno a la solicitud de Telemicro de que detengan las transmisiones, hasta tanto la justicia ordinaria conozca de la litis entre las partes. MLB dice que le quitó los derechos a Telemicro por falta de pago, mientras esta empresa dice que ha cumplido. Esa situación pudiera prolongarse por un buen tiempo, y hasta pudiera poner en peligro la reanudación de las tranmisiones para disfrute del fanático dominicano. Sería una pena porque aquí los fans siguen el beisbol mayor en todo momento, no solo aquellos que apuestan su dinero en cada fecha. El seguimiento es real y es válido porque este es un pueblo beisbolístico.

MEJORANDO: Luis Severino había tenido un par de salidas más o menos normales, pero ayer volvió a estar en la élite cuando lanzó 8 entradas de 4 hits y 2 carreras (una sola limpia) ante los Tigres de Detroit. Al conseguir su novena victoria (1 derrota), se coloca en una proyección envidiable para lograr los 20 triunfos, algo que no es muy común en estos tiempos , no solo entre dominicanos. Su efectividad bajó a 2.20, el tercero mejor de la liga. Además, en sus proporciones de este año tiene 6.3 hits por 9 innings y 10.6 ponchados, algo excepcional.

La victoria de los Yanquis llegó por la vía de 7-4 gracias a un espeso rally de 6 en el cuarto inning.- Austin Romine, el catcher número dos del equipo, pegó jonron y remolcó tres, y también la sacaron Greg Bird y Gleyber Torres, el 10mo. para el venezolano.. Aroldis Chapman hizo un out y se anotó su salvado número 14. Los Yanquis siguen arrollando. El juego duró 2 horas 46 minutos y la asistencia fue de 28 mil y pico.

Detroit, de otro lado, escogió primero ayer en el draft de MLB y seleccionaron un lanzador llamado Casey Mize, de Auburn. En su actuación de este año en la NCAA tuvo record de 10-5 y 2.95 con 151 ponchados en 109 innings.. Muchos recordaron a Justin Verlander, elegido 2do. overall en 2004 por Detroit.

UNO MÁS DE FÚTBOL: Osiris Guzmán, presidente de Fedofutbol, estuvo el domingo en La Semana Deportiva y trató temas diversos. Yo le había planteado anteriormente el tema político pues él es miembro del Partido Revolucionario Moderno y fue candidato a una vicepresidencia en recientes elecciones internas. (No fue electo, ni tampoco otro presidente federado, Francisco Camacho de Tae Kwon Do)... Parece ser que Osiris utilizó o prestó el Centro Gol de San Cristóbal, un campo construído parcialmente con fondos FIFA, para una actividad política y el reporte llegó a la FIFA (Osiris tiene aquí también su oposición y él lo sabe porque es un hecho público).El asunto es que mandaron detalles y fotos del evento, y le han aplicado una sanción de 90 días, inhabilitándolo en todo...ni siquiera podrá asistir a la Copa Mundial de Rusia pues ya tenia ticket y maletas hechas... Para Guzmán, será un tercer tropiezo de inmportancia. En 2011 lo suspendieron 30 días mientras investigaban 7 dirigentes del futbol caribeño por supuestos sobornos, pero al final salió bien.. Luego, en 2016 el PEDCA (departamento de corrupción de la procuraduría) confiscó documentos de fedofutbol buscando no se sabe qué, y el tema también se evaporó. El hombre es un gladiador, pero ahora tendrá que ver lo de Rusia igual que nosotros, por TV... Palante, hasta que el cuerpo aguante.

DE INTERÉS: Felicidades a La Voz del Fanático, programa que ayer cumplió 15 años de vida..Estuvieron invitados tres de sus iniciadores (Bienvo Rojas, R. Comarazamy y Jorge Allen Bauger)... Es uno de los programas locales más pegados, dirigido y fundado por Odalis Santiago con la participación de Carlitos Almánzar, el jovencito Alvin González, Joel Iván Ramos, Damasito García y José Armando Acta..Felicitaciones para todos..Ayer debutó el pitcher Sandy Báez, con Detroit, y tiró 4.1 entradas de 0 carreras, 3 bases y 4 ponches.,.También es de San Cristóbal, igual que Jefry Rodríguez, y ambos de las Estrellas Orientales, como señaló el colega Luichy Sánchez en un twitter...Mañana, día 6, es la asamblea de las Aguilas, para elegir una nueva directiva..El Dr. Adriano Valdez aspira, Chilote Llenas no ha anunciado si intenta una reelección.. ¿Esa paz pública es engañosa?..Los cibaeños se meten en unos líos tremendos..de vez en cuando.