Orioles tienen en la mira a Hanley Ramírez

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

Hanley Ramirez pronto podría encontrar un nuevo equipo mientras permanece en la División Este de la Liga Americana.

El vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol de los Orioles de Baltimore, Dan Duquette, confirmó que ese club tiene a Ramirez "bajo consideración", según Nick Cafardo de The Boston Globe.

Fuentes le dijeron a The Kennels de The Athletic, el sábado pasado, que los Orioles habían explorado la posibilidad de contratar a Ramírez, aunque su nivel de interés no estaba claro.

Orioles GM Dan Duquette confirmed a report from Ken Rosenthal that the possibility of signing free agent Hanley Ramirez is "under consideration." — Nick Cafardo (@nickcafardo) 2 de junio de 2018

Duquette fue quien contrató a Ramirez como agente libre en el año 2000 mientras se desempeñaba como gerente general de los Medias Rojas de Boston.

Los Orioles tienen a Chris Davis, Mark Trumbo, Pedro Alvarez y Trey Mancini en el roster quienes han jugado como primera base y bateadores designados durante sus contratos en Baltimore. Sin embargo, no han sido muy efectivos en el plato en esta temporada.



Ramírez se convirtió en agente libre el pasado viernes cuando fue liberado oficialmente.

Después de un comienzo caliente, Ramírez estuvo sumido en un tramo de 0-de-20 en sus últimos cinco juegos con los Medias Rojas antes de ser puesto en asignación.