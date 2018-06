Progreso en Seattle

Héctor J. Cruz

De repente, los Marineros de Seattle se meten en la pelea por el liderato de la División Oeste Liga Americana.Eso no estaba en proyecto hace dos semanas, mucho menos luego de que se ausentara su estelar jugador Robinson Canó por lesión (posterior operación ) y por la suspensión de 80 juegos debido a dopaje.

Pero los Marineros, que dirige Scott Servais , no le han puesto caso al tema. Bajaron a Dee Gordon a la segunda base, la semana pasada consiguieron al jardinero central Denard Span procedente de Tampa, y también al cerrador de ese conjunto, el dominicano Alex Colomé. Ahora,Colomé es una especie de preparador para el boricua Edwin Díaz, quien ya suma 20 salvados en la campaña.

Ayer, Seattle superó a Tampa 2 por 1 completando una barrida de fin de semana. Fue su cuarto triunfo seguido y tuvieron una estadía de 10 juegos con un magnífico 8-2. El venezolano Felix Hernández fue héroe dominical con 8 entradas de 5 hits, 1 carrera y 7 ponches.

Seattle tiene 37-22, en un virtual empate con Houston en el primer lugar. ¿Cuánto durará esa alegría?

Veamos a continuación algunos tips relevantes de otros resultados del domingo.

.-Los Angelinos de Los Angeles hicieron un homenaje especial a Albert Pujols el sábado por motivo del hit 3000. Allí estuvo el Ministro de Deportes Danilo Díaz y su equipo de prensa, en representación del Gobierno (cuando no asisten a estos eventos hay fuertes críticas locales). El sábado, Mike Trout dio su jonron 19 y se encamina a una temporada de 50, más o menos..Ayer, Pujols falló 3 veces y su promedio está en .248..Suma 8 jonrones este año y 622 de por vida.

.- Minnesota barrió a los Indios de Cleveland, cerrando ayer con victoria de 7 por 5. En ese partido, Edwin Encarnación disparó par de jonrones , elevando su total a 13, y se mantiene bien caliente.El problema fue que el boricua Eddie Rosario produjo 3 cuadrangulares (tiene 13), remolcando 4 vueltas..Encarnación también impulsó 4, suma 40 y falta mucho terreno todavía..Fernando Rodney fue el ganador en relevo. Cleveland sigue jugando mal beisbol y su marca está en un pobre 30-28.

. Los Yanquis suspendieron su partido del domingo vs. Baltimore, y hoy celebran doble juego contra Detroit. La noticia de esa actividad es que por los Yanquis lanzarán dos de RD: el primero, a la 1 PM, Luis Severino, y el segundo Domingo Germán, a las 7 PM.

LIGA NACIONAL: Un nuevo pitcher dominicano debutó ayer par alos Nacionales de Washington.Se trata de Jefry Rodríguez (Estrellas Orientales), quien hubo de trabajar 4.2 innings de 4 hits, 0 carrera, con 3 ponches. Sucede que el iniciador Jeremy Hellickson se lesionó en el primer bateador, fue a cubrir la primera base y tuvo un tirón en una pierna abandonando la acción. Entró Rodríguez y tuvo tremendo debut , el número 741 entre los dominicanos. Ese juego lo ganó Atlanta 4 por 2 con jonrón de dos por Charlie Cubelson en el noveno , dejando en el terreno a los Nacionales...Juan Soto falló 3 veces y su promedio es de .326.

.- Los Cubs le dieron barrida de 4 a los Mets de Nueva York, que siguen de mal en peor.. Jon Lester fue el artífice en la victoria de 2 por 0, tirando 7 entradas de 2 hits, 7 ponchados... El zurdo dominicano Randy Rosario, de los Cubs, hizo dos outs ,este año no le han anotado carrera en 7.2 innings, solo 2 hits , 4 bases y 6 ponches..Los Cubs, con 33-23, buscan darle caza a Milwaukee en la División Central Liga Nacional.

.- Los Dodgers siguen progresando y han ganado 13 de los últimos 17. Ayer vencieron a Colorado 10 por 7 completando barrida, como visitantes, y mejoran a 29-30... Max Muncy disparó par de jonrones jugando la primera base.. Por paradoja, esta mejoría de los Dodgers llega en instante en que Clayton Kershaw vuelve a lista de lesionados.

.-El derecho Michael Wacha, de San Luis, llegó al noveno inning vs. los Piratas tirando juego sin hit. Abriendo la novena recibió hit de Colin Moran, pero como quiera San Luis ganó 5 por 0 y Wacha se retiró con 8 entradas de 1 hit, ... Temprano, en el primer inning, Marcel Ozuna pegó jonron con bases llenas, apenas su 5to. del año con 28 impulsadas.

DE INTERES: En otros movimientos de ayer, los Marlins enviaron al zurdo Jarlin García a triple A, el mismo muchacho que hace un mes era una de las estrellas del club... Detroit subió otro joven pitcher, se llama Sandy Baez, y sería inscrito este lunes, informó su equipo de RD Estrellas ....Los Gigantes pusieron al venezolano Gregor Blanco para asignación, y Texas bajó al jardinero Eliezer Alvarez y al infielder Hanser Alberto...Bartolo Colón lanzó la noche del viernes vs. los Angelinos..En 3 entradas le pegaron 8 hits, 6 carreras, jonrones de Pujols y Ian Kinsler, y su record queda en 2-3 y 4.21 de efectividad...Su próxima salida sería el miercoles vs. Kansas City o viernes vs. Minnesota. Permanece con 242 victorias..