Cavs tras remontar difícil registro histórico

EFE

Oakland

Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers se enfrentan esta noche (8:00 p.m.) en el segundo partido de las Finales de la NBA con 1-0 en la eliminatoria, un registro históricamente difícil de remontar para el equipo visitante.

Los equipos locales que se alzaron con la victoria en el primer partido de las Finales de la NBA, como es el caso de los Warriors en esta edición, se llevaron el anillo en el 77,8 por ciento de los casos.

Además, desde que en 1984 se estableció el actual formato de eliminatorias por el título, los equipos locales que consiguieron la victoria en el primer choque de las Finales se erigieron campeones en el 76,9 por ciento de los casos.

En cualquier caso, Steve Kerr, técnico de los Warriors, no se fía.

"Sé que no es exactamente el mismo equipo, pero estábamos 3-1 en las Finales de hace dos años. Podían estar hundidos, pero remontaron y ganaron. Así que esperamos un gran esfuerzo por su parte. Hemos pasado por esta situación muchas veces", dijo el entrenador.

En el punto de mira estará de nuevo LeBron James, que viene de registrar la mayor anotación de su carrera (51 puntos) en las eliminatorias por el título. Ningún otro jugador había alcanzado los 50 puntos en unas Finales desde que lo lograra Michael Jordan en 1993.

En ese partido, James firmó su encuentro de playoffs número 109 con 30 o más puntos, igualando el récord en posesión del propio Jordan.

"Estamos con confianza", declaró Tyronn Lue, entrenador de los Cavs. "Ya no hay nada que podamos hacer al respecto del primer partido. Hemos visto vídeos y hemos mostrado a los jugadores en qué pueden mejorar. Estamos en una gran situación. Todos se sienten bien y listos para luchar", declaró.

Asimismo, Kevin Durant, con sus 26 puntos en el primer partido, mantuvo su excepcional racha de anotar 25 puntos o más en cada uno de los 11 partidos de Finales que ha disputado a lo largo de su carrera. Solo dos jugadores en la historia lo hicieron previamente: Shaquille O'Neal (21 partidos) y Jordan (20 partidos).

"No hice tiros inteligentes", admitió el jugador, que acabó el duelo con un 8/22 en tiros de campo.

"Hice lanzamientos arriesgados. Hice algunos tiros que sé que puedo anotar, pero prefiero tener mejores oportunidades. No me preocupa si meto o fallo. Se trata de elegir mejor. Después de eso, el resto se resuelve solo. Pero estoy contento de haber contribuido y de haber hecho otras cosas cuando los tiros no iban dentro", declaró Durant.

El fortín del Oracle Arena se mantuvo una noche más casi inexpugnable y dejó la marca de los Warriors en 9-1 en estas eliminatorias por el título.

Una de las claves del segundo partido residirá en la capacidad de los Cleveland Cavaliers para impedir la fluidez en el juego ofensivo de los Warriors. El conjunto de Steve Kerr repartió 31 asistencias en el primer partido y tiene una marca de 6-0 en estos "playoffs" cuando llegan a 30 asistencias o más.

Aunque no fue el mejor partido de los californianos, Golden State únicamente cometió ocho pérdidas de balón. Los Warriors tienen marca de 5-0 en estos "playoffs" cuando cometen 10 pérdidas o menos.

"No fue nada aburrido", dijo Stephen Curry entre risas.

"Estamos jugando por el campeonato. Es lo más divertido que hay. Al jugar contra el mismo equipo por cuarta vez seguida, hay muchas cosas que se repiten y de las que aprendes en base a esa experiencia. Pero cuando llegas a la pista, todo se siente nuevo. Es excitante. Estamos a tres victorias de ganar otro campeonato y es una sensación genial. Queremos disfrutar cada momento", declaró.