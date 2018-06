Adrián Beltré sigue avanzando en lista de hits; es el número 22

T.R. Sullivan / MLB.com

Adrián Beltré volvió de la lista de incapacitados el jueves en la derrota por 6-1 de los Rangers ante los Marineros. El dominicano dio sencillo en dos de sus primeros tres turnos para superar al Salón de la Fama Cap Anson y ocupar el lugar número 22 en hits de todos los tiempos con 3,082.

El próximo en la lista será el japonés Ichiro Suzuki, quien terminó su carrera de Grandes Ligas con 3,089.

"Ya hemos visto esto", dijo el manager de los Rangers, Jeff Banister. "Él continúa impresionando cada vez que se encuentra en el terreno. Es increíble lo que hace. Es algo grande volver a contar con él en el terreno. Tuvo un par de hits buenos y turnos de calidad en sentido general.

"Nunca dejar de maravillarnos con lo que es capaz de hacer".

Mientras tanto, Beltré se prepara para ver reducida su carga de trabajo tras haber regresado de la lista de lesionados.

El nuevo plan que el equipo de Texas tiene para el dominicano incluye más días de descanso --especialmente para juegos de día después de un partido de noche - y más choques como bateador designado, como fue el caso del partido del jueves por la noche vs. los Marineros. Es algo que no pone muy contento a Beltré, pero el veterano de mil batallas lo entiende.

"Me gusta estar en medio de la acción y me gusta competir", declaró Beltré. "Entiendo que debo ser más cuidadoso. Es algo a lo que me tengo que acostumbrar. Lo intentaremos durante los primeros 10 días o algo así, y veremos qué sucede".

Se trató de la segunda vez que Beltré visitó la lista de incapacitados con un tirón de primer grado en la corva izquierda esta campaña. El antesalista de 39 años de edad dijo que se siente mucho más recuperado de su lesión ahora que la primera vez que fue inhabilitado.

"Eso se debe a que permanecí por más tiempo en la lista de incapacitados", indicó Beltré.

Isiah Kiner-Falefa venía jugando en la antesala ante la ausencia del dominicano. El joven infielder retomará el rol de jugador utility, pero los Rangers seguirán dándole juego de manera regular. Cuando Beltré arranque un partido como BD, Shin-Soo Choo y Nomar Mazara podrían estar juntos en los jardines y Joey Gallo iría de regreso a la primera base.

Mucho dependerá de la carga de trabajo que Beltré pueda soportar.

"Habrá días que juegue como BD, otros en la tercera base y en otros recibirá descanso", detalló Banister. "Veremos cómo luce el calendario, veremos cuántos juegos de noche tenemos después de los partidos de día y manejaremos su carga de trabajo conforme avance el calendario".

Previo a su activación, Beltré participó en otra práctica extendida en el terreno la tarde del miércoles. Realizó prácticas de bateo, fildeó algunos roletazos y corrió un poco, pero no a toda velocidad.

"No recuerdo cuándo fue la última vez que corrí a toda marcha", confesó Beltré.

Beltré, quien se convertiría en agente libre al finalizar esta temporada, batea .321 con un jonrón y 12 carreras empujadas en 30 juegos por los Rangers en 2018.

Texas envió al jardinero Ryan Rúa a Triple-A Round Rock para crearle un espacio en el roster a Beltré.