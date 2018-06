Español Paco Olmos procura extender éxitos de los Metros

Juan Saint Hilaire

Santiago

“Una estructura muy profesional y comprometida en continuar siendo la franquicia más exitosa de la República Dominicana”, así define el dirigente Francisco -Paco- Olmos Hernández a los Metros de Santiago, equipo pentacampeón y más ganador en la historia de Liga Nacional de Baloncesto.

Dueño de un curriculum de alto nivel deportivo y precedido de una exitosa y vasta experiencia que inició como técnico de baloncesto en su natal España hace más de dos décadas, el pasado mes Olmos fue designado como el nuevo entrenador del equipo santiaguero.

“Estoy muy motivado y optimista” por haber llegado a un club tan ganador. Vine con el objetivo de dar continuidad al laureado palmarés de cinco títulos obtenidos por Metros” dice el coach español.

Recopilación

Paco explica haber recopilado toda la información que se ha propuesto al llegar a un nuevo club nuevo y manifiesta estar satisfecho con lo que ha encontrado en Metros para asumir y enfrentar el reto de la LNB.

“La verdad es que se está cumpliendo todo lo que me he propuesto en esta parte inicial de mi llegada a este país. He visto un club con una estructura muy profesional, con unas instalaciones que son una envidia, no solo aquí, sino, en todos los sitios que he trabajado”, refiriéndose a la Gran Arena del Cibao doctor Oscar Gobaira, hogar de los actuales campeones.

Olmos es artífice de conducir a un título –único en su historialen 2016-17 al Club Fuerza Regia de Monterrey, México.

Olmos quiere jugadores se diviertan

Tras una semana de dirigir los entrenamientos de Metros y con la venidera temporada de la LNB iniciando el próximo 7 de junio, el capataz español ha ido aclimatándose con la plantilla de jugadores que se han ido incorporando y añade que la próxima semana se sumarán otros, entre refuerzos y nativos.

“Este es mi séptimo año en el mundo latino y he conocido la idiosincrasia de los diferentes pueblos y he tratado de ajustar a mi filosofía en procura de que los jugadores se diviertan y estén a gusto, pero trabajando duro y exhibiendo una buena disciplina para que sientan la responsabilidad de que este es un club ganador y de ellos no se espera menos”, apostilló.

En 2013 Olmos llegó a Puerto Rico para dirigir a Cangrejeros de Santurce dentro del Baloncesto Superior Nacional, al año siguiente fue nombrado entrenador del seleccionado nacional boricua que participó en el Pre-Mundial celebrado en Venezuela.

Con esa vasta experiencia internacional al referirse a los motivos que lo llevaron a firmar con los Metros enfatiza que su decisión estuvo basada en varios factores y citó el reto de poder ganar el campeonato dominicano como el más importante, pues tener la oportunidad de luchar por un título es algo muy grande.

“Este año yo no iba a trabajar, pues he estado en Puerto Rico durante los pasados seis años pero luego de la situación que provocó el Huracán María allí, no tenía confianza en regresar porque las condiciones en las que a uno le gusta trabajar no estaban dadas y luego me llegó esta posibilidad y no la desperdicié”, acota el reputado técnico.

“Los Metros y yo tenemos la misma ambición y es luchar por ganar el campeonato. Uno también lo hace por conocer gente y tener el trato con los demás, sin embargo, el querer ganar es lo que pesa más a la hora de tomar una decisión y espero poder colaborar para lograrlo”,

Manifiesta que con lo que ha podido ver en el corto tiempo lleva con los Metros puede dar cuenta que es una empresa donde cada departamento está bien delimitado, dotada de un staff muy amplio y con mucho deseo de trabajar.

“Este es el principio y he encontrado una gran cooperación, con mucho afecto, todo el mundo tratando de ayudarÖ ahora lo que importa es sumar horas de trabajo porque ya la temporada está casi comenzando”, declaró.

Olmos se convierte en el tercer dirigente extranjero de los Metros en los pasados cinco años, luego de que los boricuas Tony Ruíz y Carlos González Nieves ganaran los títulos de campeón en 2014 y 2015, respectivamente, una antesala al cetro obtenido el año pasado bajo las riendas del dominicano José -Maíta- Mercedes.

Consciente de que cuando se es campeón los demás equipos ponen la milla extra para poder vencerte Olmos declara haber intervenido en el tema de la contratación de refuerzos para que estos puedan aclimatarse a su filosofia de juego.

“Con tantos años de experiencia en latinoamérica ya conozco bastante a muchos jugadores de estas ligas, varios que pertenecen al seleccionado nacional, algunos a los que me he enfrentado en otros torneos, otros tantos que han jugado en México este mismo año y se cual es la calidad del jugador de aquí, por eso con el paso de los años he ido pidiendo una cuota de exigencia conforme a mi estilo”, aclara.

“Para ganar campeonatos hay que tener una buena defensa, no es solo pensar en anotar, hay que desarrollar ese baloncesto rápido y también la colectividad, yo creo mucho en la palabra equipo, por eso me gusta que el balón llegue a los cinco que están en cancha y que estén bien posicionados”, detalla.

SU FILOSOFÍA

Olmos señala que diseñará roles cuando el equipo esté más compacto en los próximos días y a partir de ahí todos estarán conscientes de que la LNB es un torneo corto y eso requiere estar al ciento por ciento cada día y espera que eso les de los resultados para cumplir con el objetivo trazado.

“Los jugadores dominicanos y del área del Caribe poseen mucha técnica, talento y destrezas, pero es excesivamente individual, y por ello voy a intentar que ese individualismo se convierta más en colectivo que también tenga la cabeza de que hay que aplicar una defensa sólida que ataque a los rivales”.

“Estoy muy contento con la actitud del grupo, algunas de las cosas que traigo son novedosas y ellos están haciendo el esfuerzo en asimilarlas, yo procuro que se mantenga la energía y la armonía en conjunto, no tengo ninguna queja hasta ahora y ya me gustaría ver el grupo más conformado, en esta semana tendremos una plantilla con mucho mayor definición”, sentenció al final.

Palmarés en España

1997-98. Calpe. EBA. Ascenso a LEB; 2002- 03. Pamesa Valencia. ACB. Subcampeón; 2002-03. Pamesa Valencia. ULEB Cup. Campeón; 2008-09. Melilla Baloncesto. Copa Príncipe. Subcampeón; 2009-10. ViveMenorca. LEB Oro. Campeón del Playoff y ascenso; 2009-10. ViveMenorca. Copa Príncipe. Subcampeón

Palmarés en América

2013 Medalla de Bronce con Puerto Rico en Torneo de las Américas, en Caracas (Venezuela); 2014 Medalla de Plata con Puerto Rico en Centrobasket celebrado en Nayarit (México). Plata; 2016-17 Campeón LNBP con Fuerza Regia de Monterrey. LNBP.