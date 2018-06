Grandes Ligas le dice a Carlos Gómez que pruebas antidopaje son aleatorias

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

Carlos Gómez mantiene su posición de que las pruebas que realiza las Grandes Ligas para determinar el uso de sustancias prohibidas no son a la azar, mientras que esa liga dice que el dominicano está equivocado.

Después de que el jardinero de los Rays de Tampa dijo que la oficina de Las Mayores no está siendo honesta sobre los peloteros a cuales decide examinar, la liga respondió este miércoles.

“Nuestro programa antidopaje, el cual se negoció con el sindicato de jugadores de Grandes Ligas se administra de forma independiente y cuenta con los procedimientos de pruebas aleatorios, sin importar el lugar de nacimiento, edad ni ningún otro factor del jugador”, expresa Grandes Ligas en un comunicado publicado por Marc Topkin del Tampa Bay Times.

"Cada aspecto del proceso de selección de prueba es aleatorio y se desidentifica, se incluye a cada jugador cada vez que se lleva a cabo la selección aleatoria. Esto hace que algunos jugadores sean evaluados más a menudo que otros, pero,en su conjunto, los jugadores de MLB se prueban con más frecuencia que cualquier atleta de otros deportes profesionales", dice el documento oficial.

Gómez, quien dice que ha sido sometido a análisis seis o siete veces en esta temporada, dijo durante una entrevista en el "Podcast MLB" de Yahoo Sports, que solo apuntan a jugadores latinos y los más veteranos.

Ayer volvió a dar su opinión al tema, al publicar un video en su cuenta de instagram en el que exige a que la liga sea más transparente sobre el proceso de selección de pruebas.

“Supuestamente dicen que es alzar, hasta que a mí no comprueban que es al azar, no lo voy a creer, porque para mí escogen a las personas que quieran, sino es así que me lo demuestren. Porque yo tengo la mayor suerte del equipo y me hacen más esa prueba , llegué ahora, tres días de después de la lista de lesionados y ya me están haciendo la prueba nuevamente”, dice en el video.

“Yo no tengo miedo, háganme las pruebas que quieran, pero díganlo claro que no es alzar, porque no lo es, yo no me voy a quedar callado porque yo me he ganado mi puesto aquí”, finaliza.