Buscan llevar el béisbol de RD a los Juegos Olímpicos

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

El béisbol, el que tantos logros les ha brindado al país buscará dar otro paso tan gigantesco que aterrizaría en los Juegos Olímpicos a efectuarse en Tokyo en el 2020.

Con la iniciativa del empresario Felipe Vicini se concretó el bautismo del Programa Olímpico Dominicano de Beisbol (PROBEISBOL), el cual busca que República Dominicana registre un ciclo olímpico exitoso en este deporte y se clasifique por primera vez en su historia para los Juegos Olímpicos.

Este es un proyecto conjunto que además involucra al Ministerio de Deportes, La Liga Dominicana de Béisbol, el Comité Olímpico Dominicano y la Federación Dominicana de Béisbol, entidades que este martes se comprometieron para aunar todo el esfuerzo posible para que esta disciplina tenga una participación en el más grande evento deportivo.

En la actualidad, el país está encasillado en el puesto 12 en la clasificación de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, de mantener ese puesto les permitirá asistir al Premier 12 en el 2019, de ser en ese evento el equipo mejor clasificado de America avanzaría de manera directa a las olimpiadas.

En cambio, de lo contrario tendría otras dos oportunidades de participar en repechaje, los cuales involucraría ya a más conjuntos de los diferentes continentes.

Pero, al mismo tiempo debe participar y lograr buenos peldaños en los diferentes eventos que participarán a nivel mundial, premundial, Centroamericanos entre otros. Por ejemplo, un certamen que inicia este viernes, Copa Barranquilla Capital de Vida que otorgará 300 puntos al país ganador, en el cual los dominicanos se medirán con Puerto Rico, Venezuela y Colombia, así como otros 300 en los venideros Centroamericanos.

Mejorar desempeño

“Hicimos un papel vergonzoso en béisbol en los pasados Juegos Panamericanos y esto no puede ser en una nación que respira béisbol, desde ese momento me llegó a la mente que no podemos continuar con inconveninete”, expresó Vicini, tras tener las palabras centrales en el acto donde participaron los principales promotores del béisbol en el país.

Explicó que desde el año pasado iniciaron los trabajos con FEDOBE, los cuales han tenido un resultado exitoso hasta la fecha, por lo que era hora de involucrar a todos los sectores necesarios para hacer de PROBEISBOL un programa que impulse el deporte rey de República Dominicana.

Desde el año pasado, FEDOBE ha participado en todos los eventos internacionales en las diferentes categorías, alcanzando la medalla de oro en U-15, avanzó al mundial en U-23, clasificó al equipo para los Juegos Centroamericanos y el combinado de béisbol femenino conquistó de manera invicta el premundial celebrado en el país y Clasificó para el Mundial a efectuarse en Viera, Florida en agosto próximo.

Mientras que el ministro de Deportes, Danilo Díaz, reveló que MIDEREC estará cubriendo todos los pasajes aéreos de los equipos así como algunos soportes de utensilios para las competiciones, mientras que Luisín Mejía indicó que el COD está gestionando fondos de Solidaridad Olímpica para los fogueos internacionales.

Por su parte, el presidente de la LIDOM, Vitelio Mejía, informó que ya se acordó con los diferentes equipos dar las flexibilidad necesaria para utilizar los peloteros requeridos en ciertas fechas, así como las instalaciones de los equipos para los entrenamientos.

Mientras que el sector empresarial aportará fondos para todos los demás gastos regulares de las diferentes selecciones, como son los temas logísticos, entrenamientos, uniformes, inscripciones, entrenadores, entre otros.

Héctor Pereyra, presidente de la FEDOBE, agradeció la iniciativa la cual entiende deberá tener grandes frutos e impulsar el beisbol dominicano dentro del ciclo olímpico al sitial que se merece.

La presentación de PROBEISBOL se realizó en el Hotel Intercontinental de esta ciudad, donde se presentaron a Kai Schoenhals, Moisés Alou y José Gómez como el equipo directivo de la entidad, tanto para la parte administrativa como deportiva.

Vicini hizo un llamado a los demás empresarios para que se unan al programa, ya que la clasificación en este deporte es bien complicada y se necesita el esfuerzo de todos para poder lograrlo y así impactar positivamente en la sociedad dominicana.