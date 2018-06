VIDEO: David Ortiz vaticina “LeBron no va para ningún lado” en final Cleveland vs Warriors

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

El extoletero David Ortiz luego de su retiro de Grandes Ligas se ha convertido en un ferviente seguidor de los equipos deportivos de Boston, especialmente de los Boston Celtics, equipo que fue eliminado en el séptimo juego por los Cavaliers de Cleveland que avanzaron a la Serie Final.

En un video que circula en las redes sociales, Ortiz dice que el equipo de Lebron James no tiene posibilidades de alzarse con la corona en la serie final entre los Warriors de Golden State y los Cavaliers pactada al mejor de siete, programada para arrancar este jueves.

“Lebron no va para ningún lado, fue un equipo de triple A que lo puso a coger lucha, la gente bacana de nosotros estaban lesionados, si no tan lesiones Irving y ese coro, la historia hubiera sido diferente, pero ta jevy LeBron ganó, pero está solo en ese equipo y solo no va ganar”, dice Ortiz, quien asistió a los últimos partidos para apoyar a su compatriora Al Horford y al conjunto de la ciudad de Boston.

Retó a los seguidores de James para que hagan una apuesta.

“Vamos hacer una apuestecita bacana, ustedes que me están dando con to, a ver si es fácil la final, anótense en la lista to, ustedes dizque son lebronianos, para que le lleguemos, reunan to y me tiran”, finaliza en el video.