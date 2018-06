Dominicanos Vladimir Jr. y Adames encabezan a prospectos de División Este

Gregor Chisholm / MLB.com

El Draft amateur de Grandes Ligas en su edición del 2018 está a la vuelta de la esquina, lo que significa que pronto conoceremos la nueva generación de talento, pero ya existen algunos prospectos cotizados que están tocando la puerta de sus equipos grandes en el Este de la Liga Americana.

Echémosle un vistazo a los mejores prospectos en esta división:

AZULEJOS

Prospecto: El dominicano Vladimir Guerrero Jr., 3B

Clasificación de MLB Pipeline: Número 1 (Azulejos), No. 2 (MLB)

Por qué deberíamos seguirlo de cerca: Guerrero es sin duda uno de los prospectos que más han causado revuelo en la historia de los Azulejos, y existe una expectativa real de que el hijo de la leyenda del mismo nombre se convierta en uno de los mejores peloteros en la Gran Carpa. El pitcheo de Doble-A le ha quedado corto al fenómeno dominicano, quien batea .427, con porcentaje de embasarse de .479 y slugging de .707 junto a 46 carreras remolcadas en 42 juegos. El joven cañonero ha hecho ver las cosas fáciles en la caja de bateo, y a pesar de contar con apenas 19 años de edad, su bate ya luce listo para el mejor béisbol del mundo.

Tiempo estimado de ascenso a G.L.: La mayoría de los expertos opina que será este mismo año, pero los Azulejos están siendo bien cautelosos con su aclamado prospecto. Guerrero está programado para ver acción en Triple-A Buffalo antes de dar el salto a las Mayores. Eso significa que su llegada a Toronto no sucederá en el futuro inmediato, y aún existe una posibilidad real de que no reciba el llamado sino hasta abril del 2019.

RAYS

Prospecto: El dominicano Willy Adames, SS

Clasificación de MLB Pipeline: Número 2 (Rays), No. 22 (MLB)

Por qué deberíamos seguirlo de cerca: El director de ligas menores del club, Mitch Lukevics, ha dicho en repetidas ocasiones que Adames tiene ese intangible, ese carisma. El joven infielder dominicano ha brillado en cada nivel de ligas menores desde que llegó a los Rays en el canje que envió al zurdo David Price a los Tigres en el 2014. Adames es hábil a la defensa y puede batear para promedio y poder.

Tiempo estimado de ascenso a G.L.: Los Rays lo subieron el lunes y fue enviado de regreso a Triple-A Durham el jueves cuando el club activó de la lista de paternidad a Joey Wendle.

ORIOLES

Prospecto: Hunter Harvey, LD

Clasificación de MLB Pipeline: No. 3 (Orioles)

Por qué deberíamos seguirlo de cerca: Hijo del ex cerrador estelar Bryan Harvey, Hunter brilló en su primera temporada completa en las menores en el 2014, ganándose un puesto en el Juego de las Futuras estrellas SiriusXM a sus 19 años de edad, apenas un año después de que Baltimore lo eligiera en el Draft del 2013. Pero problemas en el codo de lanzar mermaron el progreso de Harvey, quien se perdió parte del 2014 y todo el 2015 antes de someterse a una cirugía Tommy John en junio del 2016. Harvey finalmente regresó a la loma en julio del 2017, y no defraudó en los tres niveles de liga menor en los que vio acción. Actualmente miembro del roster de 40 de los Orioles, el derecho sigue proyectándose como un sólido lanzador abridor-un departamento en el que Baltimore necesita ayuda.

Tiempo estimado de ascenso a G.L.: Harvey podría hacer su debut con Baltimore este mismo año.

MEDIAS ROJAS

Prospecto: Jalen Beeks, LZ

Clasificación de MLB Pipeline: No. 15 (Medias Rojas)

Por qué deberíamos seguirlo de cerca: Beeks ha lucido electrizante en la loma por Triple-A Pawtucket esta temporada, en la que registra efectividad de 2.28 en nueve aperturas junto a 65 ponches en 43.1 innings.

Tiempo estimado de ascenso a G.L.: Tan pronto como esta misma campaña. Si los Medias Rojas sufren una baja en su rotación, Beeks podría recibir el llamado.

YANKEES

Prospecto: Justus Sheffield, LZ

Clasificación de MLB Pipeline: No. 3 (Yankees), No. 44 (MLB)

Por qué deberíamos seguirlo de cerca: Sheffield acaba de ser subido a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre tras registrar efectividad de 2.25 en cinco aperturas por Doble-A Trenton, donde ponchó a 39 bateadores y otorgó 14 bases por bolas en 28 episodios. Aunque todavía se encuentra trabajando en su comando, la mezcla de tres lanzamientos de Sheffield tiene entusiasmados a los Yankees, quienes lo proyectan como un abridor de la parte media de su rotación en un futuro cercano. Pieza clave del canje que envió al zurdo Andrew Miller a los Indios en julio del 2016, Sheffield podría ser una opción para integrarse al equipo grande este verano.

Tiempo estimado de ascenso a G.L.: Sheffield podría recibir su primer llamado a las Mayores esta misma campaña.