Ana Martínez “Los regalos que esperen”

Yoel Adames F.

Santo Domingo

Este fin de semana ella estará otra vez muy lejos de Stefany Isabel, Gabriely Nicolle y Jonás; los regalos tendrán que esperar.

Ana Martínez fue la primera mujer del mundo en lograr la calificación 3 estrellas del AIBA como jueza de boxeo olímpico, pero sus mejores regalos y todo su universo son sus tres hijos.

La fecha de mamá ha llegado, pero ella partirá un día antes y los muchachos tendrán que aguardar su regreso de Bolivia, donde la cotizada oficial dominicana estará impartiendo su autoridad en el ring del Campeonato Sub-Americano.

“Ya ves, otra vez como en muchas ocasiones tengo que dejarlos solos un día de las madres para irme a trabajar, subirme de árbitro a un ring es mi trabajo, yo tengo esta carrera como algo muy serio y ellos lo saben.

“Ha sido duro para todos tantas ausencias, ahora ellos lo entienden mejor porque son deportistas, las dos niñas son voleibolistas y el varón es pitcherÖ Claro, no importa en qué lugar del mundo me encuentre, siempre los llamo, pero se lo digo de inmediato, hablemos de todo, pero no me cuenten problemas porque desde acá no puedo hacer nadaÖ”, explica.

Pionera múltiple

Pasó un poco desapercibido que la juez-árbitro vegana Ana Martínez se convirtió en la primera mujer dominicana en participar en unos Juegos Olimpiadas, en ese rol.

Ella había estado en los Mundiales masculinos de Milán, 2009; y Bakú, 2011. En el 2010 fue arbitró en los Juegos Olímpicos Juveniles, lo que habla de la gran experiencia y calidad de Ana.

Esta labor, de arbitrar en Juegos Olímpicos solo la habían logrado Arturo Morales, Genaro Fanjul, Máximo Cordero, Juan de la Cruz Torres, Gerardo Montero y Julio Mármol. Morales tuvo una participación solo como juez.

La vegana Martínez, de 34 años, participó en Londres 2012 solo junto a dos mujeres más de todo el globo que desempeñaron ese rol. En la actualidad comparte el mérito máximo del AIBA, en el continente Americano, con una oficial brasileña; también es dueña del decoro de ser la primera árbitro en Juegos Centroamericanos y del Caribe y en Panamericanos, con su trabajo en Cartagena de Indias 2006 y Guadalajara 2011.