Mark Teixeira, excompañero de Robinson Canó 'no se sorprende' por suspensión

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

Mark Teixeira, exinicialista de los Yankees de Nueva York y quien fue compañero de Robinson Canó durante media década, no se sorprende al ver a la estrella de los Marineros de Seattle recibir una suspensión de 80 partidos a principios de esta semana por violar la política antidopaje de Grandes Ligas.

"Realmente no quiero entrar en demasiados detalles, amo a Robinson, pero no estoy sorprendido", respondió Teixeira a la pregunta sobre si alguna vez sospechó que Canó usara sustancias para mejorar el rendimiento durante una entrevista en el programa "The Michael Kay Show".

“No quiero ir demasiado lejos, pero creo que mucha gente está diciendo lo mismo", agregó el analista de béisbol de ESPN desde que se retiró después de la temporada 2016.

Teixeira notó que un par de amigos cercanos de Cano, Melky Cabrera y su actual compañero de equipo, Nelson Cruz, fueron suspendidos por su vinculación con el escándalo de Biogénesis, y agregó que "uno sabe" cuando un jugador se está dopando.

"Mira su situación aquí: el asistente de Robbie Cano estaba en la lista de biogénesis", dijo Teixeira.

"Por supuesto, él tiene un asistente, ya sabes, compra cosas para él”, siguió diciendo.

"Son los mejores amigos. Cuando alguien se agrupa en ese grupo, es porque hay evidencia. Hay un rastro de papel".

Cano, un ocho veces miembro del Juego de Estrellas, optó el pasado martes para aceptar una suspensión de 80 juegos después de dar positivo por Furosemide, un diurético comúnmente utilizado para enmascarar el uso de drogas que mejoran el rendimiento.



En un comunicado, dijo que un médico en el país, le dio la sustancia para tratar una dolencia médica, y enfatizó que nunca había tomado un medicamento para mejorar el rendimiento.