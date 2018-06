Freddy Peralta en brillante debut frente a sus familiares

AP

Denver, EEUU

El prospecto dominicano de los Cerveceros Freddy Peralta se lució el domingo en su debut en las Grandes Ligas al ponchar a 13 bateadores de los Rockies en labor de 5.2 entradas en blanco y convertirse en el primer pitcher desde Matt Harvey en el 2012 en ponchar a más de 10 bateadores en su primera apertura en las Mayores y en el que acumula más guillotinas desde que Stephen Strasburg sumó 14 en el 2010. En el aprtido que los Cerveceros se impusieron 7-3 a los Rockies.

De acuerdo con Baseball-Reference, Peralta es el 5to pitcher, y el primer latinoamericano en lograrlo, en ponchar a 13 o más bateadores en su estreno en la gran carpa, uniéndose a Strasburg, J.R. Richard (15 en 1971), Karl Spooner (15 en 1954) y Cliff Melton (13 en 1937).

Según el mismo portal Baseball-Reference, Peralta pasó a otro dominicano, el miembro del Salón de la Fama Juan Marichal, como el pitcher nacido en Latinoamérica con más abanicados en su estreno en las Mayores. Lanzando para los Gigantes de San Francisco, Marichal ponchó a 12 Filis el 19 de julio de 1960.

Peralta no permitió que nadie se le embasara hasta que Travis Shaw cometió un error en un batazo de rutina con un out en el tercer inning. Y el primer hit de los Rockies no llegó sino hasta el sexto inning, cuando David Dahl le pegó un imparable entre el centro y la derecha.

En dos ocasiones durante los primeros cuatro innings, Peralta ponchó al corazón ofensivo de los Rockies -Nolan Arenado, Carlos González y Trevor Story - en orden.

Peralta también implantó un nuevo registros de más ponches en el primer juego para un pitcher de los Rockies, que estaba en poder de Steve Woodward (12).

GIGANTES 5

+) PIRATAS 0

(AP) Pittsburgh.

Gorkys Hernández pegó jonrón al enfrentar a Iván Nova para dar inicio a una sexta entrada de cinco carreras, Nick Hundley añadió un cuadrangular de tres anotaciones y los Gigantes de San Francisco blanquearon el domingo 5-0 a los Piratas de Pittsburgh para poner fin a su peor bache de la temporada de seis derrotas seguidas.

Por los Piratas, los dominicanos Starling Marte de 4-2, y Nova de 2-0.

CINCINNATI 5

DODGERS 3

(AP) Los Angeles

Eugenio Suárez y Joey Votto conectaron cuadrangulares, y el último lugar Rojos de Cincinnati vencieron de Los Angeles 5-3 el domingo para su primera barrida de cuatro juegos sobre los Dodgers desde la Gran Máquina Roja logró la hazaña en agosto de 1976.

Luis Castillo (3-4) permitió tres carreras, dos limpias y cuatro hits en seis entradas con ocho ponches y sin bases por bolas. En su primera aparición ante Los Angeles, Castillo enfrentó a 20 bateadores, solo dos más que el mínimo.

El campeón defensor de la Liga Nacional, los Dodgers, terminó con una marca de 1-5 en casa y ha perdido siete de ocho. En 16-23 son cuartos en la División Oeste de la Liga Nacional, solo un juego por delante de San Diego.

BRAVOS 4

+) MARLINS 3

(AP) Miami.

Sean Newcomb no permitió carreras por tercera apertura en fila y admitió un solo hit en seis entradas para ayudar a los Bravos de Atlanta a vencer el domingo 4-3 a los Marlins de Miami.

Newcomb (4-1) tiene 20 entradas consecutivas sin permitir carrera, y la última que admitió fue el 26 de abril.

El dominicano José Ureña (0-6) permitió tres carreras en seis innings y no ha ganado en nueve aperturas, luego de tener registro de 14-7 la campaña anterior.

Por los Bravos, El dominicano José Bautista de 1-0.

Por los Marlins, los dominicanos Starlin Castro de 4-1 con una anotada; José Ureña de 1-0.

FILIS 4

+) METS 2

(AP) Filadelfia.

Jacob deGrom duró apenas un inning por los Mets a su regreso de la lista de lesionados, y el bateador emergente Nick Williams puso a los Filis arriba con un jonrón de tres carreras ante Paul Seward en la sexta entrada para guiar a Filadelfia el domingo a un triunfo 4-2 sobre Nueva York.

Por los Filis, los dominicanos Carlos Santana de 3-2 con dos anotadas y una impulsada, Maikel Franco de 3-0, y Pedro Florimón de 1-0. Los venezolanos Odúbel Herrera de 3-1, y César Hernández de 3-0. El colombiano Jorge Alfaro de 4-3.

Por los Mets, Los dominicanos Juan Lagares de 1-0, y Amed Rosario de 4-1.

PADRES 5

CARDENALES 3

(AP) San Diego.

Después de un comienzo lento de su temporada que incluyó cuatro derrotas seguidas, Clayton Richard, de 34 años, se ve fuerte para los Padres de San Diego.

Richard igualó su récord personal con 10 ponches en ocho brillantes entradas para su primera victoria en más de un mes, y los Padres vencieron a Adam Wainwright y los Cardenales de San Luis por 5-3 el domingo para salvar una división de su serie de cuatro juegos.