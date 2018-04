Santiago y Distrito no deberían coincidir

Alex Rodríguez

alex.rodriguez@listindiario.com

Si bien es cierto que no es la primera vez que sucede y de que no son los únicos torneos superiores que se están jugando en estos momentos, lo ideal sería que las justas de Santiago y el Distrito Nacional no coincidan.

Dos razones son esgrimidas al momento de explicar el fenómeno: dejar el espacio del verano para la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), así como los compromisos de la selección nacional en el proceso de clasificación para el Mundial de China del año 2019.

Pero es que luego de la LNB, los dos principales torneos del país son, precisamente, el de Santiago y el de la ciudad capital.

Su coincidencia provoca que los patrocinadores se dividan provocando que ninguno de los dos cuente con el suficiente apoyo publicitario.

También se tienen que escindir los recursos que tradicionalmente el estado dominicano, a través de diferentes ministerios suministra a los torneos.

La atención de los medios de comunicación y de las redes sociales también se dividen por lo que el seguimiento a los certámenes tampoco es el más justo.

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) y su presidente Rafael Uribe deben de buscarle “la vuelta” a la situación. Por lo menos que cuando esté empezando uno, el otro esté en su fase final o semifinal.

Por lo de la selección no debe ser un mayor problema ya que la mayoría de sus integrantes no ven acción en el país con contadas excepciones. Y como las ventanas se juegan en unos pocos días, los torneos se pueden detener, brevemente, en esa semana como sucede, por ejemplo, en el mundo del fútbol.

Dominicanos en el exterior

Víctor Liz se fue el martes con 17 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y un robo de balón en el triunfo de Obras Basket con pizarra de 89-79 sobre San Lorenzo en la Liga A de Argentina. Anotó seis de 11 lances de campo, de 2-1 en triples y de 5-4 desde la línea de personal.

También el martes, Rigoberto Mendoza terminó con 15 tantos, cuatro rebotes, cuatro robos de balón y dos asistencias para los Capitanes de Ciudad México que cayeron derrotados con marcador de 80-69 por los Soles de Mexicali en el inicio de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México.

Sadiel Rojas acabó con 15 puntos, tres rebotes, dos asistencias y dos robos de balón en la victoria de UCAM Murcia 84-73 sobre Valencia Basket el pasado domingo en la jornada número 25 de la Liga Endesa ACB de España.

Ronald Roberts Jr. tuvo 14 tantos, siete rebotes, una asistencia y un robo de balón el lunes para el Hapoel Jerusalén que derrotó con anotación de 94-82 sobre Maccafi Haifa en la jornada 22 de la Winner League de Israel.

FASTBREAKS.- Desde que se unió a la NBA en 1976, los Spurs de San Antonio han acumulado el mejor porcentaje ganador en la historia de la NBA (.623)... Los Clippers de Los Angeles tienen marca de 40-126 de por vida frente a los Spurs... Donovan Mitchell ha acumulado 26 partidos de al menos 25 puntos y son más que los que han combinado sus colegas novatos Kyle Kuzma (11), Ben Simmons (5), Lauri Markkanen (5), Dennis Smith Jr. (3) y Jayson Tatum (1)... La lucha por ese premio (Novato del Año) está bien cerrada. Los favoritos son Mitchell, de Utah, y Simmons, de Filadelfia. Pero si se llamara “Novato Más Valioso” el recipiente sería Tatum, de los Celtics... Por cierto que Tatum ha establecido una marca de triples anotados para un novato de Boston con 102... Dwyane Wade, de los Heat, es el noveno jugador que anota 20 mil puntos y registra 5 mil asistencias con un equipo. Se unió en el club a Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Larry Bird, John Havlicek, Oscar Robertson y Jerry West. Qué compañía.