Novak Djokovic rompe con Agassi y Stepanek

AP

Nueva York

Novak Djokovic no seguirá más bajo la orientación de Andre Agassi y Radek Stepanek, el más reciente cambio de entrenador por parte del 12 veces campeón de torneos de Grand Slam. Djokovic confirmó el miércoles el fin de su vínculo con Agassi y Stepanek en un comunicado publicado en su cibersitio. No alcanzó el año de trabajo con Agassi, mientras que con Stepanek no llegó a los seis meses.

Mermado por una rebelde dolencia en el codo derecho, el tenista serbio ha tenido resultados mediocres esta temporada, pese a que se tomó libre la segunda parte del año pasado y se sometiera a procedimiento quirúrgico en febrero. Lleva casi dos años desde que se consagró en una de las cuatro grandes citas del tenis.

El serbio de 30 años ha perdido sus últimos tres partidos. “El vínculo profesional con Stepanek siempre ha sido y será fenomenal, y Novak disfrutó trabajar con él y aprender de él”, rezó el texto en el cibersitio sobre el retirado tenista checo. “Está agradecido y aprecia todo el respaldo que ha recibido de Radek durante el último periodo”.

La única mención sobre Agassi fue en el último párrafo, que sucintamente dice: “La cooperación entre Novak y Andre Agassi también ha llegado a su fin”.