San Elias triunfa en el hipódromo V Centenario

Santo Domingo

El potro San Elías (6) ganó este martes la quinta carrera escenificada en el hipódromo V Centenario, donde el pool arrojó un dividendo de 9 mil 194 pesos con 24 centavos a los que acertaron con seis y RD$ 286.72 con cinco.

San Elías triunfó en la prueba estelar e hizo 22.4/5 en los primeros 400 metros, 45-4/5 en los 800 hasta concluir con 1.25 2/5 en los mil 400 metros con Geison Hernández sobre la silla

El Patriarca (6) terminó segundo.

El favorito Acrisolado (5) inició la cartelera número 27 del año con un apretado triunfo sobre Blue Cobalt (1) y The One For Me (3), que entraron segundo y tercero, respectivamente.

En la segunda sorprendió Peregrina (3), que cerró como tercer candidato, pero las buenas condiciones del abonado del Etablo San Lázaro y la gran monta de Geison Hernández marcaron la diferencia .

Otro tercer favorito, Chostly Money (6) logró un fácil triunfo en la tercera carrera con el veterano Renso Almonte en la silla.

Jason Storm (6) obtuvo una contundente victoria en el cuarto evento a pesar de que también cerró como tercer favorito. La línea era Discreet Humor (2), pero cruzó la meta segundo.

Excellent King (6), amplio favorito, ganó la sexta y última prueba de la jornada, bajo la condución del experimentado jinete Héctor Hernández.

Las carreras, en el Hipódromo V Centenario, recesarán hasta el próximo sábado.