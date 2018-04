Manny Pacquiao regresa, enfrentará a Lucas Matthyse

Dan Rafael

ESPN

A poco más de un año de su última pelea, Manny Pacquiao regresará al cuadrilátero para enfrentar al campeón mundial de peso welter, Lucas Matthyse el 14 de julio en Kuala Lumpur, Malasia, así lo anunciaron ambos peleadores este lunes por la noche.

"Firmado, sellado y entregado: Orgulloso de anunciar oficialmente que el campeón mundial de peso welter de la AMB, Lucas Matthysse, expondrá su título contra Manny Pacquiao en Kuala Lumpur, Malasia, la noche del sábado 14 de julio (tiempo de Estados Unidos)", escribió en sus redes sociales De la Hoya, CEO de Golden Boy Promotions y quien promueve a Matthysse.

El asesor de Pacquiao, Michael Koncz, dijo a ESPN que la conferencia de prensa para arrancar el anuncio de la pelea está programada para realizarse el 18 de abril en Manila, Filipinas, el país natal de Pacquiao, y otra más que se efectuará el 20 de abril en Kuala Lumpur.

Pacquiao se preparará para la pelea sin su entrenador por muchos años, Freddie Roach, miembro del Salón de la Fama Internacional de Boxeo, quien se ha encargado de supervisar su campamento o esquina. En su lugar, Koncz dijo que Pacquiao lo reemplazó con Buboy

"Esa es la decisión de Manny. Manny me dijo que Buboy se encargará del entrenamiento en esta pelea", dijo Koncz. "Lo que es importante para Manny es que tiene una sola voz para escuchar en la esquina en la que confía y creo que esa es la de Buboy para esta pelea".

Pacquiao había estado con Roach desde que llegó a Estados Unidos para su primer pelea en 2001. Juntos alcanzaron alturas gloriosas y forjaron un vínculo aparentemente irrompible. Roach ha entrenado a Pacquiao para sus últimas 34 peleas.

Cuestionado por qué Pacquiao decidió hacer un cambio, sin notificar a Roach, Koncz dijo: "Algunos asuntos que Manny tuvo en la última pelea y algunas declaraciones que Freddie hizo a los medios y Manny no estuvo muy satisfecho con eso".

Aunque el promotor de costumbre de Pacquiao, Top Rank, no promueve el evento, que esta vez será manejado por la empresa MP Promotions, propiedad de Pacquiao, la compañía de Bob Arum se encargará de la distribución televisiva de la pelea, incluso en una plataforma de ESPN, que se determinará en Estados Unidos, ya sea a través de la señal de ESPN, el nuevo servicio de transmisión de ESPN+ o en pago por evento. Debido a la diferencia de 12 horas entre Malasia y la Costa Este de Estados Unidos, la pelea tendrá lugar la mañana del domingo 15 de julio , hora de Kuala Lumpur, para un horario de máxima audiencia en EE.UU., dijo Koncz.

Esa es la misma planeación que se llevó a cabo cuando Pacquiao perdió su versión del título mundial de peso welter por una decisión muy controvertida ante Jeff Horn, el 2 de julio en Brisbane, Australia, la ciudad natal de su rival.

"Estamos muy contentos y el privilegio de que ESPN forme parte de esta pelea debido a la gran audiencia que tuvimos para la pelea en Australia", dijo Koncz.

En la primera pelea en asociación entre Top Rank e ESPN, la transmisión de Pacquiao-Horn promedió más de 3 millones de televidentes y el evento principal alcanzó un máximo de 4.4 millones de seguidores a través de la televisión.

Koncz se negó a hablar sobre la situación en el tema de la promoción entre Pacquiao y Top Rank, porque al parecer se presentó una aparente fractura, pero dijo trabajarían juntos para esta pelea, y con suerte, en otra más para el otoño.

"Estamos trabajando juntos en esta pelea", dijo Koncz. "Nos han hecho bien durante mucho tiempo y les hemos hecho bien durante mucho tiempo. Entonces estamos trabajando con ellos en esta pelea. No tenemos ninguna disputa con Top Rank. Afortunadamente, esta pelea con Matthysse es un gran suceso y si Manny sale con la victoria, posteriormente podemos ver una pelea contra (Vasiliy) Lomachenko, con Top Rank en el otoño".

El rey libra por libra, Lomachenko (10-1, 8 KOs), campeón mundial superpluma, subirá al peso ligero para enfrentar a Jorge Linares por el título el 12 de mayo en el Madison Square Garden de Nueva York, combate que se transmitido por ESPN. Las victorias de Lomachenko y Pacquiao podrían conducir a una pelea en el otoño en un peso por definir.

"(Arum) está invitado (a la pelea) y no hay problema", dijo Pacquiao recientemente a periodistas en Filipinas. "Creo que después de mi pelea con Matthysse, hablaremos sobre la posible pelea entre Pacquiao y Lomachenko en el futuro. Esa es una buena pelea porque él es un campeón y me retará para volver a ser campeón. Al mismo tiempo, no quiero que la gente diga que (la pelea con Matthysse) es solo una pelea de preparación".

Los números de esta pelea se prestan para la acción debido al estilo agresivo de Matthysse. El argentino de 35 años de edad (39-4, 36 KOs) y quien tiene una gran pegada, consiguió el título vacante de peso welter el 27 de enero al vencer por nocaut en el octavo asalto a Tewa Kiram de Tailandia.