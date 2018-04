Shohei Ohtani siente ha empezado muy bien

María Guardado

Oakland

Tres días después de haberse estrenado como bateador, y en medio de una gran expectativa, Shohei Ohtani se llevó su primera victoria en las Grandes Ligas como lanzador gracias a una presentación dominante, pero también imperfecta, un resultado acorde con la realidad de este derecho de 23 años que está abriendo un camino nuevo bajo la mirada de todo el mundo del béisbol.

El pitcher de los Angelinos permitió tres carreras en 6.0 innings durante la victoria por 7-4 sobre los Atléticos la tarde del domingo. Así, Ohtani se convirtió en el primer pelotero en jugar en el día inaugural como bateador y luego abrir un duelo como lanzador en los primeros 10 compromisos de su equipo desde que Babe Ruth lo hizo con los Medias Rojas en 1919.

“Personalmente, siento que he tenido un buen arranque”, dijo Ohtani, quien el jueves se había ido de 5-1 bateando a la zurda. “Obviamente el equipo ganó tres y perdió uno en esta primera gira, así que estoy muy contento con los resultados”.

El derecho permitió sólo tres hits, todos en el segundo inning, incluyendo un jonrón de tres carreras de Matt Chapman. Ohtani logró que los bateadores de los Atléticos abanicasen la brisa ante 18 de sus envíos, un total que los abridores de los Angelinos sobrepasaron tres veces en toda la temporada pasada. En las últimas 10 temporadas, sólo el dominicano Alex Colomé de los Rays consiguió más swings fallidos en su debut en las Grandes Ligas (20, en el 2013).

“Creo que vieron su talento y su capacidad para ejecutar los pitcheos”, indicó el manager de los Angelinos, Mike Scioscia. “Puedes ver cómo hace para sacar out a los bateadores, no sólo con velocidad, sino usando todos sus pitcheos. Utilizó todo. Más allá de ese lapso de tres bateadores en el segundo, prácticamente no se puede lanzar mejor”.

Ohtani, quien tuvo problemas como lanzador en la pretemporada, especialmente localizando su recta de los dedos separados. Pero el receptor puertorriqueño Martín Maldonado dijo que sus lanzamientos se comportaron distintos a lo mostrado en el seco aíre de Arizona.

“Yo he estado en Arizona en 14 entrenamientos primaverales”, dijo Maldonado. “Sé que mucha gente tiene problemas con su recta de los dedos separados y su curva. Yo sabía que tenía un buen splitter y que las cosas aquí iban a ser distintas”.

“Estoy muy contento por él”, dijo el torpedero de Los Angeles-Anaheim, Andrelton Simmons. “Es una buena forma de arrancar. Todavía le falta mucho por recorrer, así que espero que no se relaje y que se mantenga hambriento”.