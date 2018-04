50 Hrs. 2 años seguidos

Héctor J. Cruz

¿Qué tan difícil ha sido en Grandes Ligas producir 50 o más jonrones dos campañas seguidas? Ha ocurrido algunas veces, pero no es fácil. Muchas circunstancias influyen, y no solamente las lesiones. Luego de una gran temporada en cuadrangulares el ambiente y el entorno de un jugador experimentan cambios que le afectan negativamente.

En el plano positivo, el caso más grandioso de todos ha sido Sammy Sosa, quien tuvo 4 temporadas seguidas en estos renglones: disparó 66 en 1998, al año siguiente 63, luego produjo 50 y añadió un 2001 de 64 jonrones. Eso es grandioso, solamente lo ha hecho él, e igualmente es el único con 3 años por encima de los 60 jonrones.

Alex Rodríguez tuvo dos años seguidos, en 2001 con 52 y al siguiente subió a 57, quedándose en 47 en una tercera campaña seguida . Pero, Alex regresó con 54 en 2007, ya jugando para los Yanquis.

David Ortiz pegó 54 en 2006, y en 2007 se quedó en 35...José Bautista tuvo 54 en el 2010, y al año siguiente bajó a 43.. Chris Davis, de los Orioles, fue líder de la Americana con 53 en 2013 y en 2014 increíblemente solo dio 26.

¿Y al revés, cómo fue el año anterior? En el caso de Giancarlo Stanton él disparó 27 en 2016, subiendo a sus 59 del año pasado. Aaron Judge tuvo 52, pero era su primera temporada completa en MLB.

Así que no es seguro que Stanton y Judge sumarán más de 100 jonrones este año , ahora formando dúo en los Yanquis. Pueden hacerlo, pero pueden fallar.

EL ZURDO: Francisco Liriano cambió de equipo y de ambiente pasando de los Astros de Houston a los Tigres de Detroit. En Detroit podría irle mucho mejor pues se trata de una franquicia que no oferta mucho, pero cuando usted lanza 6 buenos innings puede optar por el triunfo. Así sucedió ayer cuando los Tigres vencieron a Kansas Cirty 6 por 1 detrás del pitcheo de Liriano, un trabajo de 6.2 innings, 4 hits solamente, 1 carrera, 2 bases y 3 ponches. El nativo de San Cristóbal es un veterano de 12 temporadas en las mayores, y a sus 34 años de edad suma 103 triunfos con 99 derrotas, efectividad de 4.14..Para Detroit fue su primera victoria en 4 partidos, Kansas City tiene un invicto negativo de 0-3.

En otros resultados:

.- Los Piratas sorprenden con un inicio de 4-0 venciendo ayer a Minnesota 5 por 2.. Jorge Polanco, que el viernes ganó un juego de extra innings con jonrón, tuvo de 1-1 y le dieron 4 bases por bolas..como si fuera Barry Bonds. Duración, 2 horas, 46 minutos, asistencia de 15 mil.

.- Cincinnati logró su primer triunfo luego de 3 derrotas.Vencieron a los Cubs 1 por 0 detrás del pitcheo de Tyler Mahle: 6 entradas de 1 hit, 7 ponchados..El partido duró solo 2 horas 33 minutos, con floja asistencia de 18 mil 900.

DE INTERÉS: José -Jumbo -Díaz hizo un berrinche público cuando un ejecutivo de los Toros (Alberto Rodríguez) lo llamó para informarle del cambio a las Estrellas. Dijo que él era un pelotero franquicia y debieron avisarle antes. Tranquilo Jumbo, aprovecha el pase a San Pedro y ayuda a las Estrellas a obtener su primera corona..La última fue en 1968 y se cumplen ya 50 años..La resonancia que le harán a Nelson Cruz es el tobillo derecho, en la esperanza de que no tenga nada grave. Cruz tiene 37 años de edad y no le conviene lesionarse seriamente ahora. Está en el último año de un pacto de 4 temporadas por US$57 millones con Seattle. Tiene dos jonrones y de por vida suma 325...El jardinero Abraham Almonte está de viaje, Cleveland lo había puesto en waivers y Kansas City lo reclamó ayer. Pero, para meterlo en roster pusieron a su compatriota lanzador Miguel Almonte para asignación. Bien de uno, mal de otro... En Nueva York recibieron ayer una nevada “de primavera”..En los últimos tiempos he estado en la urbe a principios de abril y nunca me he topado con algo similar.. El Yankee Stadium amaneció el lúnes totalmente cubierto de nieve y naturalmente fue suspendido el opening vs.Tampa.. Ese juego será realizado este martes a las 4 PM..También suspendieron Filadelfia vs. Mets...Oliver Pérez, mexicano, firmó pacto de liga menor con los Yanquis... Vitico Estrella aparece en el puesto 160 del ranking ATP, lo que significa que sigue bajando puestos... Dicen que la edad promedio de MlB este año está en 28.9, un poco menos del año pasado, de 29.1 años por jugador.. El equipo más “juvenil” es Filadelfia con 26.9, el más viejo Toronto con 31.0...¿Ha habido acoso sexual en el deporte dominicano? Como es una pregunta tonta, favor no hacerle caso....