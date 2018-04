¿Para qué unificar?

Yoel Adames F.

¿Qué hubiese ocurrido si en vez del escurridizo Joseph Parker, en la esquina frontal a la del rey olímpico y dueño desde el sábado de cuatro fajas universales, hubiese estado el dueño del quinto y último pedazo de la pizza pesada del mundo, el gringo Deontay Wilder?

Es cierto, más de 70 mil parroquianos fueron testigos, pero también pudieron serlo de otra historia, otra en la que Anthony Joshua hubiese quedado humillado, otra en la que el flamante joven que salió del ring con el oro en las olimpiadas de Londres’2012 y que ascendió al trono con una dramática victoria que envió al retiro al formidable Vladimir Klitschko, fuera sorprendido; esta vez no fue el mismo ni su rival tenía el rango de Klitschko ni de otros rivales que han exhibido mayor calidad que su oponente de turno y fueron desmigajados.

Parker no representó ni personificará el peligro que desbordaría Wilder, un hombre con muchas lagunas técnicas y tácticas, pero furioso, hambriento de gloria, rebuznador y ‘joceador’ de victorias, protagonista de golpes ilegales, agarres prohibidos y derribadas con llaves a las piernas, un hombre realmente desconcertante, pero de fulminantes y largas tenaza, su gran alcance en one-two es inasimilable; el sábado, el Joshua que dispuso de Parker no le hubiese ganado al Wilder que detuvo en 10 rounds al cubano Luis Ortiz en el Barclays Center de Brooklyn. Sea por descuido en los entrenamientos, porque no pudo descifrar a Parker, por las cosas que parezcan más lógicas, pero en el fin de semana, el dueño de la calidad y la esperanza de una división desolada, hubiese sido noqueado. Su decisión unánime en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, demostró que no está preparado todavía para esa gran noche, porque de ganar Wilder, sería la continuidad de la mediocridad en la división, con poca esperanza de mejorar.

CALIENTE CANELO: Vaya a cualquier barrio de la capital y diga que alguien está “caliente”, jajajajaja, en el caso de Saúl -Canelo- Álvarez en Las Vegas, Nevada, yo diría que está ardiendo, frito, listo y servido, así mismo. El lío enorme que ha creado el ‘positivo’ en Clenbuterol del pintoso azteca ya ha dejado grandes pérdidas a los organizadores del frustrado desquite del próximo 5 de mayo, porque nadie se ha comido el cuento de que fue provocado por una ingesta de carne infectada en México, nadie ha creído eso; incluso el monumental físico mostrado por Canelo en choque de septiembre ante Triple G dejó al mundo entero sospechoso, su fuerza duplicada, su determinación y confianza en sí aun teniendo frente a frente un monstruo capaz de borrarle el rostro o sacarlo del cuadrilátero de un zarpazo, pero él presionó y golpeó sin temer, algo lo respaldaba.

SUCIO O NO: Otro mexicano, Abel Sánchez, quien trabaja en la esquina de Gennadys Golovkin, el campeón medio unificado, como principal entrenador, reitera que quieren a Canelo “sucio o no”, con Clenbuterol o no, dice estar seguro de vencerlo y que quieren la revancha para no dejar dudas para el futuro.

CHÁVEZ, MAYWEATHER: La leyenda Julio César Chávez le tira la toalla al “Canelito” y afirma que antes había sido limpio, si falló que lo castiguen, pero que lo dejen pelear antesÖ Lo mismo cree, Floyd Mayweather Jr., “si te arrestan, ya, está arrestado y te sancionan o multan, pero no te dejan en el limbo. La gente quiere verlos, deben de volver a enfrentarse estos dos grandes peleadores, Canelo es bueno y fuerte; Golovkin es increíbleÖ déjenlos pelear”.

CAMPANAZO FINAL: El destino inmediato de ‘Canelo’ se sabrá el día 18, cuando se reunirá en pleno la Comisión Atlética de Nevada, el director ejecutivo de la entidad, Bob Bennett, recordó que Canelo dio positivo en muestras dadas el 17 y el 20 de febrero, y la primera prueba arrojó un resultado 10 veces superior a su segunda prueba de entre 0.06-0.08 ng/ml de Clenbuterol.

Bennett dijo que el 18 el tema se convertirá en “disciplinario” y que: “Después de completar mi investigación he tomado la determinación de presentar una denuncia contra el Sr. Álvarez y definir el asunto en una audiencia disciplinaria durante la reunión regular de la Comisión que está programada para el próximo 18 de abril”.

La Comisión Atlética de Nevada busca que la sanción de Canelo vaya de 9 a 24 meses, asimismo, que pague todos los costos por el procedimiento disciplinario, incluyendo los de investigación, así como de los abogados y los exámenes antidopaje.

SUSTITUTO: Ante la inminente sanción del mexicano, quien luego de lo pronunciado por Bennett ya no puede pelear en todo el territorio norteamericano; se busca un rival para Triple G, pero tampoco el mercado tiene otro tan atractivo. Quien parecía elemental para el 5 de mayo era Billy Joe Sanders, quien tiene la versión OMB que defendería el 14 ante Martin Murray, pero en el gimnasio se lesionó su mano derecha y quedó descartado del gran chance. ¿Quién será?.

SIN FRENO: Vasyl Lomachenko va muy rápido uniendo cinturones mundiales y en menos de 15 combates pagado ya habría obtenido su cetro número 3 en igual cantidad de categorías. Ha sido rey pluma, ligero Jr. y disputará el ligero AMB frente al veterano Jorge -El Niño- Linares (44-3, 27 KOs) en mayo próximo; no creo que tenga problema esta vez, pero ¿será el peso de 140 libras su límite?.