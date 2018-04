¿Qué es lo que pasa? (parte tres)

Cuqui Córdova

Hasta cuándo los peloteros dominicanos continuarán usando drogas en sus actividades deportivas. Son muchos los que han delinquido y todos los días aparece uno nuevo. Es que no son asesorados en los campos de entrenamientos o en sus casas no le dicen que es prohibido el uso de esas sustancias.

Aparte de las penalizaciones que reciben, tronchándose su carrera deportiva, para la salud de la persona es fatal, con el tiempo se enferman y el exceso lo lleva a la tumba, muchos de ellos durante la juventud.

Hemos leído en la prensa de hermano que mata hermano y de hijo que asesina a su madre para quitarle dinero y comprar estupefacientes. A veces creemos que los que originan estas bestialidades, lo que tienen en el cerebro es “pupú”, de lo contrario no se puede concebir semejantes actitudes.

Aparte de lo escrito, que es horrible, debemos señalar aun cuando las autoridades pertinentes no harán caso, el hecho de que en los vehículos el entintado en los vidrios está prohibido, son muchos los carros que se dan el lujo de pintar de negro y naturalmente uno no sabe si el que maneja es una persona o un mono, pues no se ve nada.

Jesús Martínez

Nos ha sorprendido el deceso del ex beisbolista Jesús Martínez, hermano menor de los inmortales lanzadores Pedro y Ramón Martínez. Estando Jesús alimentando sus gallinas en la parte trasera de su negocio “Martínez Cars Sale”, sufrió un infarto al miocardio fulminante que le quitó la vida, a los 44 años, pues había nacido el 13 de marzo de 1974.

Jesús medía 6’ 2’’ de estatura, con 145 libras de peso, tiraba a la zurda y bateaba del mismo lado.

Jugó en el béisbol profesional dominicano y un poco en Ligas Menores, pero no llegó a escalar a las Mayores, aun cuando fue firmado por los Dodgers a finales de la década de los 80.

Reciban nuestro sincero pésame, su madre Leopoldina, su esposa Yasmín, sus hijos, sus hermanos Ramón, Pedro y Ana Delia, y demás familiares.

Es penoso que a tan corta edad hemos perdido ya un hombre útil y trabajador, que tenía su propio y próspero negocio y el cual se suponía debió haber vivido más años.

Noticias Varias

.- Aprovecho estas líneas para enviarle a mi querida amiga Carmenchu Brusiloff, un fuerte abrazo de felicitación por habérsele otorgado el Premio Nacional de Periodismo. Muy atinado de parte de la Comisión que la eligió. Carmenchu es muy meritoria de muchos honores. Recuerdo siempre de una entrevista que ella me hiciera en mi casa, que al final, me dijo “Cuqui, no se grabó”. Nos reímos los dos y volvimos a comenzar de nuevo. Es decir, que pasamos juntos más de una hora. ¡Recuerdas, Carmenchu!

-------------------------------------

.- Héctor Cruz, espero complacerte más adelante con la lista de los tríos de hermanos que ha habido en la pelota dominicana, pues vi la nota cuando ya tenía elaborada esta crónica.

Gráficas del Ayer

El jurado de los premios Shell “Los Dominicanos Primero” declaró en el campeonato de béisbol profesional 1970-71 a César Cedeño el Jugador Más Útil a su club. El columnista, en nombre de la petrolera, hace entrega al pelotero ganador de un fino reloj, ante la presencia de Mateo Rojas Alou, que fue líder de los bateadores en aquella justa, con average de 383. El doctor César Dargam es testigo del acto.

El gran torpedero dominicano Mario Guerrero, cuando militaba con los Pájaros Rojos de San Luis, se prepara para poner out a un corredor de los Bravos de Atlanta, en el pennant de 1975.