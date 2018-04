Francisco Liriano domina a Reales en debut con Detroit

El abridor dominicano Francisco Liriano lanzó hasta el séptimo inning en su debut con Detroit y el venezolano Víctor Martínez impulsó tres carreras para dar a los Tigres su primera victoria de la temporada, venciendo 6-1 a los Reales de Kansas City en un frío lunes.

Liriano (1-0) concedió una Carrera y cuatro hits en seis entradas y dos tercios. El zurdo de 34 años, firmado como agente libre en febrero, poncho a tres y cedió par de pasaportes en 94 lanzamientos.

Los Tigres anotaron cuatro veces en el quinto episodio, en que Martínez pegó un sencillo de dos carreras ante Jason Hammel (0-1). Kansas City tomó ventaja de 1-0 en el tercero con un elevado de sacrificio de Drew Butera, pero Detroit empató la pizarra en la parte baja con un sencillo del venezolano Miguel Cabrera.

Los Detroit se fueron muy arriba en la quinta entrada. Con un out, el cubano Leonys Martín bateó sencillo y Jeimer Candelario un doblete. Tras una base por bolas intencional a Cabrera para llenar la casa, Nicholas Castellanos conectó una línea al jardín izquierdo en un sencillo productor.

Después Martínez añadió su sencillo de dos anotaciones y una roleta de James McCann generó la carrera de Castellanos y puso el marcador 5-1.

Martínez aportó un elevado de sacrificio en el séptimo inning. Hammel recibió cinco carreras y siete hits en cinco entradas. Tuvo el segundo respaldo de carreras más bajo entre los pitchers de la Liga Americana la temporada pasada, y esta vez fue más de lo mismo.

Por los Reales, el venezolano Alcides Escobar de 3-2 con anotada. El cubano Jorge Soler de 3-0. El brasileño Paulo Orlando de 4-1.

Por los Tigres, los venezolanos Martínez de 3-2 con tres impulsadas, y Cabrera de 3-1 con anotada y remolcada. El cubano Martín de 4-2 con anotada.

