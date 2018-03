Real Madrid diezmado a causa de las lesiones

Paola Núñez/ESPN

MADRID

Zinedine Zidane deja “el segundo puesto” en manos del equipo B. Cristiano Ronaldo, Marcelo, Toni Kroos y Dani Ceballos, se unen a las bajas de Isco y Sergio Ramos por molestias musculares, y Dani Carvajal, por sanción, para disputar el encuentro de este sábado ante Las Palmas.

Aunque Cristiano Ronaldo, con 22 goles en su cuenta liguera, se mantiene a la caza del trofeo al máximo goleador del torneo después de recortar distancias con respecto al líder, Lionel Messi (25 tantos), el técnico ha optado por ahorrarle el viaje a Gran Canaria.

El descanso de Cristiano, quien marcara un doblete en la victoria de Portugal por 2-1 sobre Egipto la semana pasada entra en el plan de Zidane de dosificar al jugador para llegar a tope a la recta final de la campaña y como tal se esperaba incluso antes de que los jugadores del Real Madrid rompieran filas para reportarse con sus respectivas selecciones antes de la fecha FIFA que acaba de concluir.

La Liga no tiene más que ofrecer al Real Madrid que un hipotético segundo lugar; e incluso ese nuevo objetivo parece, de momento, lejano, pues el conjunto merengue se encuentra a cuatro puntos del segundo clasificado Atlético de Madrid con nueve jornadas por delante.

Será la tercera ocasión en lo que va de 2018 en que el técnico prescinde de Cristiano Ronaldo para encarar un partido fuera de casa; el tercero que llega como antesala de un “partido grande”, en esta ocasión, la ida de los cuartos de final de la Champions League frente a la Juventus que se disputará el próximo martes en Turín.

No solo eso. En los próximos diez días, Real Madrid se jugará la temporada entera, tanto en la eliminatoria de Champions, como en el encuentro del próximo fin de semana frente al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, un partido que está obligado a ganar para terminar de recortar distancias y asegurar su presencia en Europa la próxima campaña.

Para ello necesita a los hombres clave en plenas condiciones, y al técnico le preocupa, por encima de todo, el desgaste que han sufrido en las últimas dos semanas, cuando hasta 20 jugadores del primer equipo han tenido actividad con sus respectivas selecciones nacionales.

Es por eso que además ha dejado fuera a Marcelo y Toni Kroos, dos jugadores del equipo de gala con el que disputará el encuentro del próximo martes, además de los tocados Isco y Sergio Ramos.

Dani Ceballos, sentenciado

Más llamativa resulta la baja por decisión técnica de Dani Ceballos. Aunque cuenta poco para Zidane – suma apenas 715 minutos repartidos en 19 partidos – es la primera ocasión en que prescinde de él para un encuentro en que no contará con gran parte del equipo titular.

Dani Ceballos, quien llegara el verano pasado procedente del Betis, ha expresado varias veces su inconformidad con el papel que juega en el equipo de Zinedine Zidane; la última, durante la concentración de la semana pasada con la selección española sub-21, cuando admitió ante los medios españoles que a su llegada al Madrid “esperaba jugar más”.

Su ausencia en la convocatoria liguera por cuarta ocasión consecutiva, parece confirmar el creciente rumor de que Ceballos podría estar viviendo sus últimos meses como merengue.

Su falta de oportunidades con el Real Madrid contrasta con su paso por la selección sub-21 española, donde al lado de Jesús Vallejo y Borja Mayoral forma parte del bloque titular de Albert Celades. Zidane, sin embargo, ha dejado claro que una brillante actuación de sus jugadores en la fecha internacional, no será factor para ganarse una oportunidad en el equipo merengue.

“Para mí no existe eso. Yo tengo 25 jugadores y siempre voy a utilizar a once y luego más, pero no miro lo de la selección. Miro los partidos porque me interesan (sus) jugadores, que no se lesionen, cómo actúan, y el tiempo que jugaron. Y jugaron mucho”, dijo Zidane en rueda de prensa este viernes.