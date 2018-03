Trío de hermanos

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

En el beisbol abundan los tríos de hermanos que han triunfado en diferentes ligas. Los colegas Cuqui Córdova y Tony Piña dominan muy bien el tema, y ojalá uno de ellos nos brinde un trabajo de esa naturaleza en estos días. No solo están los hermanos Alou (Mateo, Jesús y Felipe), también ha habido otros tríos en la pelota dominicana, como los Báez. los Perez (5), los Molina (de Puerto Rico), y un largo etcétera.

Traigo esto a colación por el fallecimiento de Jesús Martínez,el único de los hermanos que no pudo triunfar,quedándose en el camino.

Jesús fue pitcher zurdo de 6 pies 2 pulgadas firmado igualmente por los Dodgers a principios de los de los 90. Hay datos relevantes sobre su persona, porque ellos tenian todo el interés de algun día juntarse en un equipo de liga mayor.

Jesús empezó a jugar en 1992 en la liga de novatos de los Dodgers, y estuvo por un largo período en las menores. Jugó en todas las categorías ( Rookie, A,AA, AAA), y su record general fue de 47-64, efectividad de 5.00..En 880 innings permitió 942 hits con 641 ponchados. En la campaña de 1994-95 participó en la liga de Australia ( creo durante el invierno), y allí tuvo marca de 6-8 siendo líder de efectividad con 2.17.- Ponchó 88 en 87 entradas.

Pero Jesús no permaneció por siempre en los Dodgers.En 1997 fue reclamado por Arizona, y en los años siguientes estuvo cambiando de organizsación: Cincinnati,Boston, Cleveland y Mets. Finalmente, en 2001 jugó en el beisbol de México y ahí finalizó su paso por el beisbol. Dice Baseball America que su marca general fue 50-69.Ayer le dieron su último adios.

CONFLICTOS: Un par de conflictos adornan la actividad deportiva local en estos días.

Primero, está el lío del fútbol dominicano, la LDF, una liga que apenas va a su cuarta campaña y ya empieza a sufrir reveses de relevancia. Ellos, la gente de Osiris Guzmán y Felix Ledesma, manejan las informaciones a “lo dominicano”, según convenga. Una noticia negativa para la liga fue el alejamiento del Banco Popular como principal patrocinador, lo que habían hecho los tres primeros años. Lo otro es el retiro del Bauger FC cuando apenas faltan días para la apertura del torneo 2018, que ha sido ampliado de 10 a 12 equipos y también el calendario y el tiempo de duración. Si usted permite que un club tan relevante como ese se retire de la contienda en una fecha tan cerca del inicio, eso significa que las cosas no andan bien. No importa que no hayan pagado una fianza, que no hagan reportes, los detalles se quedan de lado. Lo más importante es que entre las partes no había comunicación y que el deselance es negativo. Bauger FC sale por la puerta de atrás, y eso resta a la liga y al futbol dominicano.

El otro lío es de los derechos de transmisión de Grandes Ligas. Dice MlB que Telemicro no pagaba y que por eso le retiraron el permiso, pasando a firmar con CDN. Parece que ese expediente está cerrado, aunque se verifiquen encontronazos legales en una Corte.

ATRACTIVOS: Este mediodía inician las Grandes Ligas 2018 y los pitchers dominicanos iniciadores estarán en acción desde bien temprano. A las 12.40 José Ureña, Marlins, enfrentará a los Cubs, a la 1.10 Ivan Nova, Piratas, a los Tigres de Detroit, a la misma hora Carlos Martínez, de San Luis, a los Mets de Nueva York, y a las 3.40 Luis Severino, Yanquis, vs. los Azulejos de Toronto. Ese es un gran atrativo para los que se queden en casa con motivo de Semana Santana.

Desde luego la gente estará atenta al gran atractivo de este año, los dos jonroneros de los Yanquis pudieran conectar 100 jonrones, Aaron Judge y Giancarlo Stanton.De hecho, Judge pegó 52 el año pasado y Stanton 59, sumando entre ambos 111. Ellos serán objeto de un gran seguimiento, pero no hay nada seguro de que repetirán sus números del 2017. Eso sí, pueden estar seguros que serán el gran atractivo del año.

DE INTERÉS: Será el domingo cuando el japonés Shohei Otani haga su primera apertura como lanzador para los Angelinos. No le pierdan de vista porque es buen pitcher, y también buen bateador..Aprovecho para recordar que los Angelinos piensan usarlo a discreción: no será bateador el día antes de una salida ni el día después...Lo que no puedo precisar ahora es si será designado cuando esté lanzando ... El es mejor pitcher que bateador, pero puedo asegurar de que si lo colocan solamente al bate puede conectar 30 jonrones sin muchos problemas.Tiene 23 años de edad... Francisco Peña debe estar super contento pues hizo el roster de los Cardenales. En los entrenamientos le fue bien, de 30-9, con 7 empujadas...El receptor Salvador Pérez, de Kansas, perderá cerca de dos meses al lesionarse la rodilla izquierda ayer.... Estados Unidos es un país distinto: ayer anunciaron que esta tarde llovería seguido en Cincinnati, y decidieron suspender su juego de hoy ante los Nacionales. Lo hicieron con 24 horas de anticipado, algo que no se puede hacer en RD..Fue pospuesto para mañana viernes...Arrancó el muro de la frontera de Estados Unidos y Donald Trump cumple lo prometido. ¿Harán uno en la frontera dominicana y Haití? ¿Quién será el héroe histórico?