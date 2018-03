VIDEO: Jonrón de Vladimir Guerrero Jr. recuerda batazo de su padre en el 1999

Vladimir Guerrero Jr se asemeja tanto a su padre que los batazos buscan seguir la trayectoria del miembro del Salón de la Fama.

Ayer proporcionó un momento de casi 20 años al conectar un jonrón, jugando en el Estadio Olímpico en el que se creció cuando era niño, y vistiendo el número 27 de su padre, el jugador de 19 años conectó un jonrón en las gradas para dejar en el terreno 1-0 a los Cardenales de San Luis en los entrenamientos de primavera.

You couldn't script it any better. People wouldn't believe you. #LikeFatherLikeSon pic.twitter.com/yURPB0UqsY