Shohei Ohtani hará este domingo primera apertura con Angelinos

Los Ángeles, EE.UU

El fenómeno japonés Shohei Ohtani recibió ya la confirmación que estará en la rotación de los Angelinos de Los Angeles y debutará en las Grandes Ligas cuando el próximo domingo haga la apertura del cuarto partido de la serie inaugural que su equipo disputará contra los Atléticos de Oakland.

El piloto de los Angelinos, Mike Scioscia, lo informó la pasada al concluir el partido de exhibición que los Angelinos disputaron ante los Dodgers de Los Angeles, en el campo de sus vecinos de la Liga Nacional, y que perdieron por 5-4 después que tuvo que ser suspendido en el quinto episodio por la rotura de una tubería subterránea del Dodger Stadium.

A pesar que Ohtani, de 23 años, no ha tenido su mejor desempeño en el campo de entrenamiento de primavera, el pelotero japonés que puede jugar como bateador y lanzador, Scioscia está convencido que va a realizar una gran labor desde el montículo.

Ohtani seguirá en la rotación a Garrett Richards, Tyler Skaggs y Matt Shoemaker, los tres primeros lanzadores que los Angelinos utilizarán antes de darle la pelota a abridor japonés, que se convirtió en el agente libre que mayor interés generó durante el descanso invernal.

""Pudimos haber barajado las cosas de diferentes maneras", comentó Scioscia sobre la rotación. "Esto tiene más sentido para donde estamos ahora. Nos ajustaremos a medida que avancemos a lo largo de la temporada".

Scioscia también adelantó que tiene previsto colocar a Ohtani dentro de la alineación del equipo como pelotero antes que llegue el partido del domingo, pero lo hará como bateador designado.

La decisión de Scioscia llega después de ver como Ohtani durante la pretemporada no tuvo su mejor rendimiento ni como bateador ni lanzador, lo que generó la interrogante si al final iba a iniciar con el primer equipo o ser enviado a las ligas menores para que elevase su nivel de juego.

Ohtani en las dos salidas que hizo como abridor en la Liga del Cactus (Arizona) tuvo 27.0 de promedio de efectividad, tras permitir nueve imparables y nueve carreras en dos entradas y media que estuvo en el montículo.

Mientras que en sus viajes al plato solo pudo conectar cuatro imparables en 32 turnos, recibió tres bases por bolas y se ponchó 10 veces.

La última actuación en el campo de primavera de cara a la temporada regular lo hizo el pasado sábado cuando se enfrentó a bateadores de ligas menores, en Arizona, y su bola rápida estuvo fuera de control, lo que hizo que cediese cinco boletos gratis a la inicial, golpeó a un bateador e hizo dos lanzamientos salvajes.

A pesar de esas estadísticas, Scioscia definió la labor de Ohtani en el montículo como "una gran salida".

"Había algunas cosas en las que estaba trabajando, tratando de superar", valoró Scioscia después del partido del sábado. "Cuando está sincronizado, ñsu bola rápidaí sale caliente. Al principio, fue algo errático. Está trabajando en algunas cosas. Estará bien".

A Ohtani se le preguntó si deseaba haber enfrentado a más bateadores de Grandes Ligas esta primavera después de venir de Japón durante el invierno.

"Por supuesto, en un mundo perfecto, me hubiera gustado enfrentar a más bateadores de Grandes Ligas, pero es más que eso", comentó el sábado a través de su intérprete. "También se trata de hacer ajustes con el montículo, la pelota y todo eso. Realmente no importaba a quién me enfrentaba. Solo tenía que verificar mis propias cosas, la mecánica ñyí el momento".

Scioscia está convencido, que al margen de las estadísticas del campo de entrenamiento, Ohtani está listo para comenzar lo que puede ser una gran carrera como profesional dentro las Grandes Ligas en su versión más completa, a lo Babe Ruth, de bateador y lanzador.