¡Dominicanos sin empleo!

Will Leitch

Santo Domingo

Con el día inaugural ya encima, todavía sigue habiendo una gran cantidad de destacados agentes libres que no han encontrado equipo. Algunos ya se retiraron (el puertorriqueño Carlos Beltrán, Mike Pelfrey, Andrew Bailey), y otros han insinuado que quizás haya llegado el final para ellos (R.A. Dickey, John Jaso). Pero muchos, más de los que ustedes pensarían, siguen esperando que suene el teléfono.

Dicho eso, aquí les dejamos a los 10 mejores peloteros que todavía no encuentran trabajo.

José Bautista. En algún momento parecía que el dominicano y seis veces convocado al Juego de Estrellas encajaría a la perfección en alguno de los dos equipos de Florida, donde vive durante la temporada muerta. Pero todavía nadie se ha aventurado a firmar a este veterano, quien tuvo la peor temporada de su carrera en el 2017, un año peor que aquellos que tuvo antes de su explosión en el 2010 a los 29 años.

Melky Cabrera. El 10 de julio del 2012, el dominicano fue el JMV del Juego de Estrellas a los 27 años y parecía como ese clase de jugador alrededor del cual construirías tu equipo. Un mes después, dio positivo en una prueba antidopaje, y todo empeoró desde entonces. Sin embargo, sigue siendo un bateador sólido. Cabrera bateó .301 por los Azulejos en el 2014 y jugó bien con los Medias Blancas en las siguientes dos temporadas antes de tener problemas con los Reales al final de la temporada pasada. Tiene 33 años y podría ser un bateador ambidextro útil desde la banca para alguien, ¿verdad?

J.J. Hardy. Es extraño que los Orioles hayan movido a Manny Machado de su posición natural (y deseada) en el primer tercio de su carrera por Hardy, alguien que ahora que expiró su contrato nadie quiere firmar. Han pasado más de seis años desde que Hardy fue un bateador por encima del promedio y su defensa también ha decaído. Son cosas que pasan cuando tienes 35 años. Si los Mellizos no lo buscaron tras la suspensión del dominicano Jorge Polanco, es difícil que encuentre un trabajo.

Greg Holland. Es la figura de más cartel sin firmar, y el hecho de que los Cardenales todavía sigan sin buscarlo no pinta bien. Siempre hay alguien que necesita un relevista, pero es hora de que Holland supere el trauma de la oferta calificada que rechazó y se busque un trabajo.

Matt Holliday. Holliday fue un pelotero sólido y valioso para los Yankees en la primera mitad de la temporada pasada, antes de venirse abajo en la segunda parte. Él dice que quiere seguir jugando, y en un mundo en el que el mexicano Adrián González y Matt Kemp serán titulares en el Día Inaugural, es difícil pensar que no haya nadie que pueda usar a Holliday.

John Lackey. Lackey no lanzó muy bien en el 2017, año en el que permitió la mayor cantidad de jonrones en la Liga Nacional. De hecho, fue su peor temporada desde que perdió todo el 2012 por una operación Tommy John. Sin embargo, fue capaz de lanzar 170.2 innings. A estas alturas, es una especie de Bartolo Colón pero sin la gracia del dominicano, aunque quizás sea mejor lanzador. ¿Es posible que, simplemente, nadie quiera lidiar con él?

Ubaldo Jiménez. Está de más decir que el contrato del dominicano Jiménez con los Orioles no salió bien. Terminó dándoles casi 600 entradas con una efectividad de 5.22, a cambio de US$50 millones. Sin embargo, Jiménez sólo tiene 34 años. Si alguno de los abridores de los Mets se lesiona--¿y cuándo pasa algo así?--quizás lo busquen para que se reencuentre con Mickey Callaway, su viejo coach de pitcheo en Cleveland.

Brandon Phillips. Phillips viene al estadio, juega casi todos los días, no hace nada espectacular, no te mata, se mete en un problema con un rival o un reportero, y luego sigue adelante. No suele haber muchas oportunidades para un segunda base de 36 años, pero Phillips siempre está allí si lo necesitas.

Seth Smith. En serio: Alguien debería firmar a Smith. No tiene mucho poder, pero se embasa y batea a la zurda (aunque su defensa no es muy buena). Yo sé que ahora todo el mundo cuenta con 13 lanzadores, pero Smith ha sido un bateador por encima del promedio toda su carrera. Si necesitas un corredor para las entradas finales, él es el indicado. ¿No hay espacio para alguien como Smith en ninguna parte? Quizás no.

Jayson Werth. Werth se acercó a un par de casetas de transmisión esta primavera para dejarle saber a la gente que todavía quiere seguir jugando, y al igual que Smith, es capaz de embasarse. Y tiene un poco más de poder. Pero es difícil encontrar un puesto para un jardinero, pues como vieron, más de la mitad de esta lista está compuesta por patrulleros.