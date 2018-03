Los favoritos del 2018

Héctor J. Cruz

Terminada la mirada a los 30 equipos de Grandes Ligas, hago en esta fecha el resumen de mis favoritos para la campaña 2018 que empieza tan cerca como mañana. ( Serán 15 juegos pues todos verán acción, lo cual ocurre por vez primera desde 1968).

Se da la circunstancia de que la mayoría coincide en señalar los mismos equipos para ganar las 6 divisiones, como se puede comprobar en un trabajo que publica hoy la página web MlB.com tras consultar un gran paquete de expertos norteamericanos.

Más todavía, de los seis que ganaron el año pasado solo se introduce un cambio para posible repetición y es en la División Este de la Americana.Boston fue el ganador de grupo, pero ahora se da a los Yanquis, que lucen muy fuertes en todo sentido. El cuadro de esta columna queda como sigue:

Liga Americana, ganadores de Divisiones: Yanquis en el Este, Cleveland en la Central,Houston en el Oeste.

Compitiendo por wild card: Boston y Angelinos, con alguna posibilidad para los Orioles como el equipo sorpresa.

Liga Nacional, ganadores de divisiones: Nacionales en el Este, Cachorros en la Central, Dodgers en el Oeste. Comptencia por el wild card, en orden de importancia: Arizona, Milwaukee, Colorado, San Luis.

Yanquis y Houston lucen “por encima” de liga, pero eso es en el papel. Ellos, al igual que otros, pueden verse afectados por un par de lesiones relevantes, especialmente en el pitcheo, y por ehí llegan los problemas.

Por favor guarde este archivo-o el recorte del periódico- y dejeme saber el resultado en octubre próximo.

Y también anote esto: Bryce Harper, en la Nacional, y Manny Machado, en la Americana, tendrán un gran año y lucharán por el MVP de sus ligas. (Estarán en su último año de propiedad y se irán a la agencia libre).

DE LIDOM: Este miércoles Santo es propicio para echar un vistazo a los equipos de Lidom, pues siguen algunos movimientos interesantes, que se convierten en noticia:

Escogido: Cambió al jardinero Rubén Sosa y recibió a Cesar Puello, de la misma posición. Puello es un veterano que años atrás era un buen prospecto, y de vez en cuando tiene poder. Necesita dedicarse por entero a la liga, enfocarse bien, y en el Escogido podría lograrlo. En los Toros estaba medio ñoño porque es nativo de esa ciudad.

Licey: Luis Urueta sigue armando piezas en sus nuevas funciones de Gerente. supuestamente ya tiene elegido su manager, el boricua Joe Espada, quien este año será coach de la banca en Houston. Antes de eso, Espada fue coach de tercera de los Yanquis tres años seguidos, pero sale a raiz de la llegada del nuevo dirigente Aaron Boone. Espada tiene 42 años, ha sido dirigente en la liga boricua y coach de tercera de Puerto Rico los dos últimos clásicos mundiales. Le pregunté ayer a Urueta sobre el particular y me escribió: “ahora mismo solo consideramos el nombre de Espada por lo mucho que trae a la mesa. Tiene todo lo que estamos buscando para dirigir al equipo”.. Así está caminando el Licey, que ahora exhibe gran pobreza comunicacional hacia los medios. Recomiendo a la directiva y su presidente Jaime Alsina revisar lo que están haciendo porque ya ese club no comunica. Todo lo dejan en el aire y su departamento de prensa no tiene participación. (Ah, me pasaron el chisme de que Junior Noboa está negociando un nombramiento como vicepresidente de operaciones, y sería el jefe de Urueta. Yo no lo creo pues la renuncia de Junior al Licey fue “irrevocable”).

ESTRELLAS: El gerente general José Mallén Calá añade al scout y ejecutivo Felix Francisco a su grupo de operaciones de beisbol. Es un tipo muy experimentado, que puede sumar.. Le pregunté ayer a Mallén hijo si Miguel Batista seguía siendo parte del equipo en tales funciones, y me dijo que lo usarán en otras funciones. Hablé con Miguel al respecto y la respuesta fue: “no me han dicho nada aún”.

De las Estrellas se espera el nombramiento del manager, lo cual harán en breve.

También está pendiente el dirigente de los Gigantes, y de los Toros y Aguilas nada nuevo.

DE INTERÉS: Dos jugadores dominicanos relevantes sufrieron lesiones de importancia en la actividad de ayer. José Ramírez, de Cleveland, tuvo una herida en un dedo de la mano izquierda, y Rafael Devers (Boston) en una rodilla. Hoy se informará la situación de ambos...Los Dodgers de Los Angeles donaron 2 millones de dólares para el fondo de reconstrucción de Puerto Rico.. Bonito gesto, de una organización con una larga y profunda relación con el beisbol del Caribe... En esta fecha en Listin se resalta el grupo de dominicanos que no tiene empleo, entre ellos José Bautista, Ubaldo Jiménez y Melky Cabrera...También están J.J. Hardy, antiguo short de los Orioles, Matt Holliday, Brandon Phillips, John Lackey...Jayson Werth, ex jardinero de Washington, firmó un pacto de liga menor con los Marineros de Seattle..Magneuris Sierra fue enviado a las menores por los Marlins de Miami, también Raimel Tapia , de Colorado...José Mesa Jr. retornó a los Yanquis procedente de los Orioles ..El había llegado a Baltimore vía regla 5, pero como no lo pudieron retener en el equipo grande lo devuelven a su anterior organización...Milwaukee dio la baja al mexicano Yovani Gallardo, lo cual es sorpresa pues lo tenian proyectado en su rotación...Lamentable el repentino deceso de Jesús Martínez, hermano de Pedro y Ramón, a quien mucho recordarán pues era el único zurdo de la familia. Murió ayer tarde de un infarto a los 44 años de edad..Sus restos serán expuestos esta mañana en la Blandino de la Ave. Abraham Lincoln...Mis condolencias a la familia.