LDF acusa a Bauger FC de incumplir con reglas

Freddy Tapia

Santo Domingo

El director ejecutivo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) afirmó que Baugel FC se retiró de la misma porque perdió a su patrocinador principal y tiene problemas económicos internos.

Félix Ledesma declaró que esa es la razón principal de la sorpresiva decisión asumida por Jorge Rolando Bauger y no porque no se le ha entregado el informe económico del próximo torneo o porque no se le consultara para la admisión de las franquicias Atléticos de San Francisco e Inter RD.

“Esos son argumentos muy débiles para renunciar a una franquicia”, consideró. “Lo que él lamentablemente no dice es que previo a esto nos dijo que no tenía patrocinadores, que tenía problemas económicos internos”.

“Entonces después se despacha con esto buscando culpables donde no los hay, de una manera totalmente incorrecta y actuando de mala fe”, subrayó.

“Es lamentable que él salga con eso cuando la justificación todo el mundo sabe cual es, una justificación económica”, dijo Ledesma.

“El tiene sus problemas económicos internos y ahora le echa culpa a la liga cuando no ha sido capaz de resolver sus propios problemas”, manifestó.

Aclaró que la LDF no ha entregado el informe económico porque técnicos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) están implementando un sistema contable con nuevos sofware.

“Eso nunca fue un problema”, aseguró Ledesma. “Él único informe que no se ha entregado es el de la temporada presente”.