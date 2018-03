Lo que queda tras Corales

Felix Olivo

Hola Fiebruses. El Corales Puntacana Resort and Club Championship es una realidad que disfrutamos todos y que servirá como punta de lanza para la promoción del país como un gran destino turístico de golf. ¿Pero, que nos queda tras el cierre del majestuoso evento que montó el Grupo Puntacana? Lo primero a destacar son esas valiosas 12 ½ horas de transmisión en vivo y 12 más de repetición por el Golf Channel. Se estima que el evento lo vieron más de mil millones de personas de los 360 millones de suscriptores que tiene el canal. Eso amigos, no tiene precio. El país no tiene con que pagar la exposición que recibimos y lo bien representado que estuvimos con las impresionantes imágenes presentadas y con los constantes comentarios de los narradores acerca del campo, nuestro clima, la amabilidad del dominicano y las instalaciones hoteleras con que cuenta el país. Ni hablar de la atención del mundo cibernético al torneo. Unos cinco mil millones de bytes se generaron solamente la semana del evento, haciendo un hito para esta media isla que cuando se lo dispone, sabe hacer muy bien las cosas.

Otra cosa que destacar fue la cantidad de público que se dio cita en el torneo. En las dos primeras rondas podríamos decir que la asistencia fue tímida pero buena, considerando que era la primera vez que teníamos un evento de tal magnitud. Pero sábado y domingo la cantidad de público presente fue impresionante. Y el día final fue muy satisfactorio ver miles de fanáticos desafiar la lluvia para seguir a un Garnett casi desconocido por la mayoría, pero que demostró que tenía el juego para ganar. Daba gusto ver las imágenes por televisión, en las cuales se veía un nutrido grupo de personas siguiendo el líder. De igual manera, el público local se volcó en elogios y loas con nuestro Julio Santos, único dominicano en hacer el corte. La gente sintió orgullo por Julio y se lo demostró no solo en la cancha, sino al finalizar la ronda cuando miles lo vitorearon como si hubiera ganado el torneo. Y eso, Fiebruses, no tiene precio. Finalmente, destacar la calidad del evento, reconocida no solo por el PGA Tour, sino por los jugadores y por el personal del Golf Channel, entes autorizados a comparar pues este tipo de cosas son su día a día. Quedamos muy, pero muy bien ante el mundo. Nuestro reconocimiento a todo el que tuvo que ver con el torneo, especialmente a la Familia Rainieri, Jay Overton, Hiram Silfa, Sarah Carrasco, Manuel Sajour, Julio Díaz y su staff, Matías Mut y todos los voluntarios, y empleados y ejecutivos del Grupo Puntacana. ¡Gracias del alma! Mantengan la bola en el fairway.