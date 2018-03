Puerto Rico contará con sus NBA y NCAA

EFE

San Juan

El seleccionador de baloncesto de Puerto Rico, Eddie Casiano, aseguró este lunes que su plantilla para la tercera ventana del clasificatorio al Mundial de China 2019, que se jugará el 28 de julio y el 1 de agosto en San Juan, tendrá a José Juan Barea y a colegiales de la NCAA.

“Ya sabemos que de antemano los de NCAA y NBA pueden estar en verano”, sostuvo Casiano en rueda de prensa sobre la participación de los jugadores de estas ligas, por lo que Puerto Rico podría contar también con el escolta John Holland, de los Cavaliers de Cleveland, y con Maurice Harkless, de los Trail Blazers de Portland.

Estos jugadores forman parte de un listado de 56 que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, dirigida por Yum Ramos, ostenta para escoger para sus respectivas competencias, siendo la próxima en el Coliseo Roberto Clemente de la capital.

Además, para esta tercera ventana del Grupo C, Casiano tendrá la disponibilidad de seleccionar jugadores que compitan en ese momento en la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), principal liga de Puerto Rico.

Según explicó Casiano, el torneo del BSN se detendrá por diez días para que el equipo se entrene para la tercera ventana, en la que Puerto Rico jugará el 28 de junio ante Cuba y el 1 de julio ante México.

“Vamos a ir mejorando como equipo, que cada jugador entienda su rol y lo que necesitamos de ellos en la cancha. Que cada uno sepa que no es por su nombre, sino que representan a un país. Vamos a seguir con esa disciplina y filosofía”, destacó el exmiembro de la selección boricua.

Segunda ventana

Para la segunda ventana, Puerto Rico contó con Gary Browne, el “Jugador Más Valioso” de la pasada temporada del BSN, así como con Gian Clavell, quien también tuvo experiencia en la NBA con los Mavericks de Dallas, equipo al que Barea pertenece.

“Todos son parte del programa nacional. Hay jugadores que se repiten o que no, y otros lo aceptan o no. Al final, estamos por Puerto Rico y no por nombres ni por jugadores individuales”, añadió Casiano.

Casiano afirmó además que el pívot Tyler Davis, de la Universidad de Texas A&M, le dijo que “quisiera jugar todo”, refiriéndose a representar a la isla en esta tercera ventana, así como en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y en la segunda ronda del clasificatorio al Mundial de China 2019.