‘Era corriente y Canelo’

Ayyy, las cosas de la infancia cómo nos asaltan y nos hacen reír a risotadas, yo fui de los entonces niños que fui a ver al Cine Naty, en mi querida media isla de Los Mina, ¥El Niño de la Mochila Azul¥, por favor no se rían. Ahora cuando veo a Pedrito Fernández con esta quijada artesanal, como medio retirado, pero cuando canta, canta bueno... entonces vienen todas esas remembranzas ‘lominenses’ a mi mente.

Estas últimas semanas hemos vivido algunas sorpresas con estas noticias ya oficiales de que la figura más publicitada del ring en estos momentos, el multicampeón mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tal como denunció su rival de turno Gennady Golovkin se está dopando en busca de mayor rendimiento deportivo, luego de la alerta dio positivo en exámenes especializados y finalmente, la Comisión Atlética de Las Vegas, Nevada, lo suspende por estas razones; y extrañamente vuelve a mi cabeza el Niño de la Mochila Azul con su canción ‘Corriente y Canelo’, claro, luego de andar por estos niveles y caer en estos profundos ‘hoyos negros’ ¿qué decir?.

TRAS SU AMO: La historia bonita cantada por Pedrito y que rebasa el sentimiento de cualquier niñez, describe cómo un perro, Fandanguero, sale en busca de su amo perdido, a sangre y fuego, salvando distancias y obstáculos, librando combates a muerte; hasta encontrarlo, pero ya diezmado muere tirado a sus pies.

Golovkin, rey mediano AMB, CMB y FIB, lo denunció antes de dar positivo, y en suelo mexicano dijo lo siguiente en una promoción de su de revancha para quitar el “empate” falso de septiembre de 2017:

“¿Otra vez con lo de la carne mexicana? ¡Por favor!”, soltó Golovkin en alusión al dopaje de Álvarez. “Se los he dicho: no es la carne mexicana. Esto es Canelo, esto es su equipo, estos son sus promotores (Golden Boy Promotions, cuyo propietario Oscar de la Hoya ha estado involucrado en consumo de estupefacientes)”.

“Canelo está haciendo trampa. Se meten esas drogas y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”.

El kazajo puso en entredicho la validez del programa de la Agencia Voluntaria Antidopaje, cuando la Comisión Atlética de Nevada -que sancionaría el match de mayo- todavía no había terminado las investigaciones del dopaje de Álvarez.

EL MISMO CAMINO: Después de quedar ‘tablas’ en su combate, aunque la gente cansado Mayweather Jr. aceptó como un buen encuentro, Golovkin no aceptó el resultado y denunció que Canelo, no estaba limpio. Ya en las citas anteriores, leyeron como relaciona al mexicano con su manejador Oscar de la Hoya y la empresa Golden Boy. Es posible que el peleador kazajo se haya ido muy lejos, pero la razón le abriga.

De la Hoya nunca tuvo un positivo como atleta, ¿alguien lo recuerda? No, no, no hubo, sin embargo, en su vida privada ha tenido varias recaídas tan graves, que ha necesitado meses de internamientos en centro de desintoxicación.

¿LOS GRANDES?: La intriga, el orgullo, el corazón valiente de los mexicanos, la gallardía guerrera de sus mejores hombres como: Kid Azteca, Carlos Malacara, Toluco López, Alacrán Torres, Rafael Herrera, Rubén “Púas” Olivares, Ratón Macías, Miguel Canto, Carlos Palomino, Carlos Zárate, Pipino Cuevas, Alfonso Zamora, José Luis Ramírez, Ricardo -Finito- López, Julio César Chávez, Erik Morales, Marcos Antonio Barrera, César Bazán, José Luis Castillo, Miguel Ángel González, Juan Manuel Márquez, entre otros ¿Recuerdan ustedes algunos de estos grandes campeones dar positivo? Su respuesta le dará el grado a la indignación del pueblo mexicano ante el dopaje del Canelo. Y su pelea no será interesante, ellos, los de la Golden Boy, ensuciaron todo con excremento de felino doméstico. Canelo ha resultado una ‘estrella’

METI” LA PATA: ¿Por qué la ACD le permitió al señor Cristóbal Marte entregar un premio de 100 mil pesos a la ‘Voleibolista del Año’ en el mismo escenario donde se premió al ‘Atleta del Año’ a nivel general y quien como la voleibolista también fue el mejor de su disciplina, gimnasia, por además? La gran diferencia fue que éste último no se llevó un chele colorao para su casa cuando fue el máximo ganador, el de mayor méritos; creo que fue un abuso avasallante... Marte debió de entregarle ese premio a su atleta en su pabellón o hacer un acto separado para ello, pero no jugar con la humildad de los demás... ¡Ah!, no me molesta que premien a los atletas con dinero o lo que fuese, pero ese poder económico que muestra el señor Marte para hacer ese tipo de reacciones espontáneas, fuera de libreto, no es el mismo que poseen los demás federados, quienes no tienen con qué darle para tomar un taxi de regreso a casa a su figura del año. ¡Qué bueno hubiese sido si todas la federaciones tuvieran el mismo nivel económico y se anunciase colectivamente que todos los Atletas del Año, sin importar su federación, recibirán 100 mil jáquimas por la distinción, como en voleibol!.