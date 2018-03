Gracias a Miguel Franjul y a Ricky Noboa

Cuqui Córdova

Se pusieron de acuerdo dos amigos nuestros, Miguel Franjul, director del Listín Diario, y el periodista y comentarista Ricky Noboa y nos ofrecieron un cálido reconocimiento, al igual que a otro amigo, el hombre de radio y televisión Ellis Pérez, una persona útil en todos los aspectos.

Quiero agradecer los honores recibidos en el acto que se produjo en el recinto del periódico “Listín

Diario”, a partir de las seis de la tarde del pasado jueves 22 de marzo, donde recibimos una interesante placa y muchos afectos y aprecios. No tengo cómo devolverles todas esas atenciones, por lo cual me remito a decirles, MUCHAS GRACIAS y MUCHAS GRACIAS.

Y a Ricky, ¡Se lo llevaron....!

¿QUÉ ES LO QUE PASA?

Continuando con lo que escribimos en la crónica anterior, debemos agregar que los tatuajes que usan ahora hombres y mujeres, no comprendemos el porqué de esa moda, qué se gana con esa mala aplicación, que no sea enfermar la piel. Parece que las modas actuales van a destruir el hombre, no tiene sentido los garabatos que se pintan. Otra cosa que nos llama la atención, son el uso de pantalones rotos, a cambio de qué, qué ganamos, cuál es el móvil.

Pasando a otro aspecto de la vida presente, chequeamos la prensa cuando los delincuentes producen atracos y crímenes y ninguno pasa de 30 años, es decir que es la generación de ahora la que está dañada.

Ojalá podamos volver a los tiempos de antes, que no había tantos inventos inverosímiles, el mundo era menos loco y más cuerdo.

LA GRAN CADENA DE LA CALIDAD

Recordando buenos tiempos, vemos aquí la famosa “Gran Cadena de la Calidad”, que hizo historia en las transmisiones del béisbol de Grandes Ligas. Desde la izquierda: Freddy Mondesí, Johnny Naranjo, Billy Berroa, Lilín Díaz y Ellis Pérez.