Gigantes de San Francisco

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Con los Gigantes, finaliza la larga lista de los 30 clubes de Grandes Ligas y los enfoques que hemos hecho con miras a la campaña del 2018 que empieza este jueves 29. En el interín, se han producido algunas firmas de agentes libres, cambios de jugadores y lesiones. Pero en sentido general esos movimientos no cambian mucho mi percepción de cada conjunto.

Los Gigantes son un caso económico especial. Ellos sorprendieron al béisbol ganando tres coronas mundiales en un corto período de 5 años (2010-12-14), y parecía que seguirían la seguidilla de ganar en años pares, pero fracasaron en 2016. Su problema económico es grande pues tienen una de las nóminas más altas (proyectada para US$187.0 millones este año), mientras los resultados deportivos no llegan.

Allí hay mucha gente con grandes contratos. El receptor Buster Posey 9 años por US$164 millones (2013-21), Evan Longoria llega procedente de Tampa con un pacto de 15 años US$144.0 , que finaliza en 2022. Johnny Cueto tiene 6 años por US$130 millones, hasta el 2021.. Hunter Pence 5 años por US$90 millones, que termina en 2018.. Brandon Crawford 5 años por US$75 millones, hasta el 2021 y Brandon Belt 7 años por US$72.0 , hasta el 2021. Pero, la gerencia de Brian Sabean no ha conseguido buenos números en ganados y perdidos.

MANAGER: Bruce Bochy, el manager, es un tipo muy particular. Tiene 62 años y en las dos últimas temporadas ha enfrentado problemas de salud en el corazón. Sin embargo, se mantiene en su trabajo sin dificultades.

Bochy tiene 23 años dirigiendo en forma seguida en las mayores. Lo hizo para los Padres de San Diego de 1995-2006, salió de allí y de una vez enganchó con San Francisco. Va a su campaña número 12 con los Gigantes, y su record allí ha sido de 902-880, siendo el manager ganador de las 3 series mundiales. En total, en 23 temporadas, tiene 1853-1855.

San Francisco ha participado en 7 series mundiales., ha ganado 7, ocupando el 5to. lugar de las mayores. (los Yanquis tienen 27, San Luis 11, Oakland 9, Boston 8.

Los coaches del equipo son Alonzo Powell, en bateo y Curt Young, de pitcheo. En la banca tienen a Hensley Meulens, nativo de Curazao pero de ascendencia dominicana. Dusty Baker acaba de ingresar al equipo como asesor del presidente ejecutivo.

OFENSIVA: San Francisco tiene buena ofensiva, pero mal pitcheo. El receptor Posey aporta promedio y de vez en cuando poder teniendo el año pasado .320, 12 hrs, 67 empujadas. El inicialista Brandon Belt lo hizo para .241-18.-51, el segunda base es Joe Panik, con .288-10 y 53., en el short, Brandon Crawford, con 14 hrs, 77 empujadas, y llega el veterano Longoria, que ha tenido una baja, pero puede aportar más de 20 jonrones y 80 empujadas.. Los jardineros son Hunter Pence, siendo animado, llega Austin Jackson, con más fildeo que bateo y en el derecho Andrew McCutchen, adquirido de los Piratas. Les queda sobrando Pablo Sandoval, que estará por allí esperando que alguien se lesione entre tercera y primera.

El club tiene a los dominicanos Orlando Calixte y Allen Hanson, quienes posiblemente vayan a las menores.

PITCHEO: las malas noticias del pitcheo empezaron desde ahora. El sábado Madison Bumgarner recibió una línea en la mano izquierda y una cirugía lo saca de juego por dos meses... Jeff Sabardijza tiene problemas pectorales y perderá un mes, y así por el estilo. Queda Johnny Cueto, que tuvo 8-8 el año pasado en 25 aperturas, pero también una incertidumbre en su salud.. Y luego a inventar, a ver quién puede ayudar.. El cerrador es Mark Melancon, también con buen contrato de 4 años por US$62 millones, pero pobre rendimiento. (Entre los pitchers tienen a José Valdez, dominicano).

¿Proyeccciones? Este club ganó 68 juegos el año pasado, y con tanta ofensiva pudieran alcanzar 85 triunfos este año. Y creo que estoy siendo generoso. No le veo capacidad de competir en ese grupo, que tiene a Dodgers, Arizona y Colorado como los tres clubes más fuertes.

DE INTERÉS: Bartolo Colón tomó la opción de un pacto de liga menor y firmó nuevamente con Texas.. Peter Bourjos, jardinero, firmó con los Bravos de Atlanta.. Dinelson Lamet, pitcher RD de San Diego, tiene dolores en el codo derecho y posiblemente inicie en lista de lesionados.. Tal como indicamos ayer, CDN transmitirá la MLB y también se anexa su primo CDN SportsMax.. Así que los fanáticos de TV ya están tranquilos... Nehemias García, amigo lector, señala que en la columna de ayer se coló un error: San Diego perdió la serie mundial de 1998 4-0 vs. Yanquis y en 1984 4-1 vs. Detroit... Greg Bird, inicialista de los Yanquis, tuvo operación de rodilla derecha y perderá dos meses.. Es posible que los Yanquis hagan algún negocio esta misma semana... Ketel Marte, segunda base de Arizona, firmó pro 4 años y US$24 millones.. Eso significa que el muchacho se metió en el dinero por vez primera... Arturo De Freites no estará de coach con los Toros, lo llevan vestido de civil al grupo de operaciones de beisbol... El baloncelista Angel Delgado estuvo ayer con el Presidente Danilo Medina, algo que no entiendo pues no conozco sus logros y méritos..¿Y por qué Vladimir Guerrero, electo para Cooperstown, no ha tenido su Momento de Fama con el Presidente? ¿Fallo de Danilo Díaz y Ricky Noboa?...