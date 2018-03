Raymond nunca jugó béisbol, actuó en el fútbol americano

William Aish

Santo Domingo

El nuevo gerente general de los Toros del Este, Raymond Abreu, tiene 23 años como ejecutivo de los Atléticos de Oakland, franquicia de Grandes Ligas, sin embargo nunca jugó béisbol profesional ni aficionado. Su devoción era la práctica del fútbol americano, donde fue un “running back”.

Abreu, hombre de béisbol ligado a grandes firmas, fue firmado hace aproximadamente una semana como el nuevo jefe de operaciones de béisbol del equipo taurino.

“Es raro, pero nunca jugué béisbol. Siempre fui jugador de fútbol americano”, resaltó Abreu en una entrevista para La Semana Deportiva el pasado domingo, con los periodistas Héctor J Cruz, Melvin Bejarán y Mario Emilio Guerrero. “Yo nací en Estados Unidos y nunca estuve involucrado con el béisbol”.

Abreu es hijo de padres dominicanos, pero él nació en New Jersey. “Yo estudié Administración de Empresas con una maestría en Finanzas. Llego al béisbol sin pensarlo, pues los Atléticos necesitaban un hombre para América Latina en el área de operaciones y me contactaron. Nunca jugué béisbol, no lo practiqué, conocía poco, además de que en la universidad estaba becado y solo me permitían jugar un deporte, que fue el fútbol americano”. Abreu emula a altos ejecutivos del béisbol de Grandes Ligas que han llegado al deporte rey por sus conocimientos en otra materia. Nombres como Jon Daniels y Theo Epstein, sobresalen.

Su pedigrí en Lidom

Abreu fungió como gerente general de los Leones del Escogido entre abril del 2005 y febrero del 2006, llevando a la franquicia al Round Robin en esa temporada. También trabajó como consultor con los rojos y con los Tigres del Licey, con este último inició el camino en Lidom, torneo 2001-2002.

“Tenía muchos años fuera del béisbol, sin embargo la temporada pasada vi un partido aquí en el Quisqueya lo que me emocionó y me motivé a volver”, rememoró Abreu.

Lo que espera de los Toros

Los Toros del Este no han podido entrar al Round Robin al menos en las dos ultimas campañas, sin embargo, Abreu entiende que el material está ahí, solo hay que mover las fichas.

“Tengo un contrato de un año con los Toros por lo que mi meta es ganar. Tenemos un buen plantel, el material está ahí, solo hay que mover las fichas correctas. Hay mucho trabajo por delante. Reunirme con los peloteros, ver disponibilidad de jugar aquí y contactar a las organizaciones con tiempo”, comentó Abreu en el espacio dominical que se transmite por CDN Sports Max, de 12 a 2 de la tarde.

Abreu destacó el equipo de operaciones de béisbol que encontró luego de su firma. Mencionó que Arturo De Freites, quien terminó como dirigente de los Toros, pasó a las operaciones.

“Aquí hay gente muy valiosa”, dijo. “Podemos sumar aún dos miembros al equipo. Además, la ayuda que nos dará Stanley Javier, será de vital importancia”.

La llegada de Treanor

Abreu, exitoso ejecutivo con más de 23 años de experiencia en la industria del béisbol, y actual Director de Operaciones para América Latina de los Atléticos de Oakland, dejó claro que la llegada de Dean Treanor a los Toros del Este estaba contemplada antes de su contratación.

“Dean (Treanor) es un experimentado hombre de béisbol que conozco desde hace muchos años. De hecho, fue campeón con el equipo hace una par de temporada. Nos va ayudar bastante su veteranía”, dijo Abreu, quien luego aclaró a preguntas de los panelistas sobre la contratación del viejo zorro. “Ya estaba en los planes del equipo antes de mi llegada”.

Por más de dos décadas, Raymond ha sido un ejecutivo con gran crecimiento y proyección dentro de los Atléticos de Oakland, y ha sabido aportar esa experiencia con los equipos que ha trabajado en la Liga Invernal Dominicana

Abreu es el responsable de firmas de gran importancia para los Atléticos de Oakland, tales como, Santiago Casilla, Esteban Germán, José