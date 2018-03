Messi jugará con Argentina para duelo amistoso ante España

MADRID

AP

Lionel Messi se ha recuperado de sus problemas de músculo aductor y jugará con Argentina ante España en el duelo de preparación para la Copa del Mundo este martes.

"Se entrenó normal, así que está para integrar el grupo", indicó el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli. "Salvo que pase algo en el último entrenamiento antes del partido, no habrá problemas".

Un problema muscular menor en una pierna dejó al atacante del club Barcelona en la banca el pasado viernes, cuando Argentina venció 2-0 a Italia en un partido amistoso en Manchester, Inglaterra.

"Si hubiera riesgo, Leo lo hubiera manifestado", aseveró Sampaoli. "Así lo hizo antes del partido ante Italia y por eso no jugó". A menos de tres meses para el Mundial, cualquier molestia física del astro enciende las alarmas en Argentina, donde preferirían que bajara la carga de partidos con Barcelona. Messi, sin embargo, se siente mejor cuanto más actividad tiene.

"Me cuesta jugar sólo un partido por semana. La semana se hace larga y me siento pesado. Cuanto más juego, mejor me siento", dijo "la Pulga" en una entrevista con la cadena Fox Sports. Messi, además, manifestó que ganar la Copa del Mundo "es ahora o nunca" tanto para él como para sus compañeros de la misma generación que estuvieron cerca de lograrlo en Brasil 2014 —donde Argentina perdió la final ante Alemania.

"Hay que pensar que puede ser el último o que será el último (Mundial). Tenemos que pensarlo de esa manera", dijo el futbolista. "Muchas veces me pongo a pensar cómo hubiera sido ser campeón del mundo. Estuvimos ahí".

obstante, Messi aclaró que los albicelestes "no somos candidatos" y puso por encima a España, Brasil, Alemania y Francia "por circunstancias, juego y tiempo".

"Tenemos un grupo de jugadores que somos muy buenos, pero hay que hacernos fuerte como equipo... hay que aprovechar para hacerlo en este tiempo. Tenemos jugadores que además de calidad son inteligentes, con tiempo de sobra para hacer lo que pide el técnico a la perfección", destacó el capitán argentino.

Messi enfrentará a un plantel español que incluye a Andrés Iniesta y Gerard Piqué, ambos sus compañero con el Barsa, y a Jordi Alba del Atlético de Madrid, en el Estadio Wanda Metropolitano.

El mediocampista Thiago Alcántara, de la selección de España y que jugó con Messi en el Barcelona antes de llegar a su actual club Bayern Munich, se mostró contento ante la noticia de la participación del astro argentino.

"No deseo que ningún compañero se pierda ningún partido. Messi es un espectáculo para el mundo del fútbol y nosotros queremos jugar siempre contra los mejores", aseveró Thiago. El timonel español Julen Lopetegui ha experimentado con el ataque de la selección desde que se quedó sin Álvaro Morata y un Diego Costa en recuperación a menos de tres meses del Mundial en Rusia.

Rodrigo Moreno, del Valencia, fue titular y anotó en el empate de España por 1-1 frente a Alemania en Dusseldorf el viernes pasado.

Lopetegui, como es usual, no reveló su alineación para el compromiso del martes.

"Es un partido precioso en un escenario fantástico, con uno de los mejores jugadores de la historia", se limitó a decir Lopetegui.