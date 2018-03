Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Siempre se piensa en Tony Gwynn cuando se cita el nombre Padres de San Diego. El gran bateador de más de 3 mil hits, fallecido en junio del 2014, es la principal figura de su historia que empezó en 1969.

Otros que han brillado con el club han sido Dave Winfield, Steve Garvey, Randy Jones y más recientemente Trevor Hoffman,electo al Salón de la Fama este año.

Dos veces han estado los Padres en serie mundial. La primera fue en 1984 cuando fueron barridos en 4 juegos por los Tigres de Detroit. La segunda en 1998 derrotaDOs 4-1 por los Yanquis de Nueva York.

Su última visita a postemporada fue en 2006, así que vienen pasando dificultades. Ahora hacen un esfuerzo firmando algunos jugadores relevantes, pero no parece aún que será suficiente.

Su manager es Andy Green, de 40 años, que va a su tercera campaña al frente del club.El primer año tuvo record de 68-94 , y el año pasado 71-91 para el cuarto lugar de la División Oeste. Como coach asistente tiene al conocido Mark McGwire, el hombre de la batalla jonronera con Sammy Sosa hace 20 años, el coach de bateo es Matt Stairs y de pitcheo Darren Balsley.

La nómina del equipo para el 2018 se proyecta en US$81.0 millones,..El principal contrato lo tiene Eric Hosmer, firmado en la agencia LIBRE , 8 años por US$144 millones (2018-25)..El jardinero Wil Myers tiene pacto de 6 años por US$83.0 millones (2017.22).

OFENSIVA: Hosmer viene de un año de 25 jonrones, 94 remolcadas para Kansas City, y puede repetir esos números pues es un tipo joven. . El propio Myers, proyectado para el bosque derecho, tuvo 30 hrs, 74 empujadas el año pasado, pero 180 ponches, lo cual le resta valor y tiempo en las bases.. El receptor Austin Hedges tuvo 18 hrs, 55 remolcadas y puede ayudar.. Llegó otra vez Chase Headley, quien viene de los Yanquis, a ver qué puede hacer desde la tercera base.El short es Freddy Galvez, que viene de los Fili, y la segunda base Carlos Asuaje, ambos venezolanos..Otro venezolano, José Pirela, podría estar en el left field y el dominicano Manuel Margot estará en el jardin central luego de ver su juego limitado a 124 partidos el año pasado.Tuvo .263-13-39, pero está supuesto a ser un jugador estrella...Finalmente está Hunter Renfore, entre los jardineros, a quien hay que buscarle puesto pues pegó 26 Hrs, con 58 empujadas en el 2017.

Franchy Cordero es un novato premium en desarrollo en las menores, e igual Fernando Tatis Jr..

Muchos creen que Cordero está listo para las mayores, pero ya veremos qué decide el equipo.

PITCHEO: Es la parte más floja del equipo.. Los resultados del año pasado no fueron buenos, como lo muestran los siguientes hombres: Clayton Richard tuvo 8-15 y 4.79, y cuentan con dos dominicanos jovenes, que vienen abriéndose camino: Dinelson Lamet tuvo 7-8 y 4.57, pero debió tener mejor record que eso pero no tuvo apoyo. Y Luis Perdomo tuvo 8-11, más o menos en la misma situación..A partir de ellos no hay mucho que contar: Bryan Mitchel, Colin Rea y Brad Hand es el cerrador.

¿Proyección de los Padres? A pesar de la firma de Hosmer, deberán quedar otra vez entre 4to. y 5to. pues los Gigantes de San Francisco, sotaneros el año pasado, han mejorado mucho.

DE INTERÉS: La noticia es doble para Bartolo Colón este fin de semana..Primero, los Vigilantes de Texas lo dejaron fuera de roster, y le propusieron irse a triple A por lo menos un mes a ver qué pasa con él...Lo segundo que es los doctores de Santiago que le hicieron un procedimiento de celulas madre en el 2010 han reaparecido con una demanda .. Dicen que Bartolo nunca les pagó y que ha ganado 45 millones de dólares.Como el acuerdo entre las partes fue por un 10% , ellos exigen 4 millones...¿Hay contrato escrito o fue de boca? Si hay algo escrito cobrarán parte de esos cheles..De lo contrario, será difícil.... Inscriba al jardinero Cesar Puello en el Escogido y a Rubén Sosa en los Toros, en cambio realizado ayer... Ya está resuelto el tema de las transmisiones de MLB para el país, Altice tiene los derechos y posiblemente hoy anuncien que harán sociedad con CDN para la televisión abierta..Mientras, tienen juicio pendiente con Telemicro, pero eso va para largo...