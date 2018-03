Garnett gana el torneo en el corales Punta Cana

Félix Olivo

Punta Cana

Haciendo un “wire to wire” (punta a punta), el norteamericano Brice Garnett se proclamó campeón del Corales Puntacana Resort and Club Championship, que culminó ayer en el Corales Golf Course.

Garnett, quien resultó imparable desde el inicio del evento, terminó con una ronda final de 70, para cerrar con 270 golpes en total (-18). A pesar del viento y el cambiante clima, Garnett logra su primera victoria en un torneo del PGA TOUR dejando en segundo lugar a Keith Mitchell con 14 bajo par, y en tercer lugar a Kelly Kraft con 13 bajo. Con su triunfo, Garnett se lleva a casa US$540,000.00.

Debido a la lluvia y al clima inclemente en la tarde del domingo, la ceremonia de entrega de premios tuvo que se celebrada en el área del VIP en donde se sintió incluso mucho más calor humano. Un momento emocionante se produjo cuando Julio Santos fue invitado a subir al VIP, lo cual aprovecharon los cientos de personas presentes para dispensarle cariño y demostrarle admiración tras su gran hazaña del fin de semana.

En el evento tomaron la palabra Slugger White, VP de Reglas y Competencias del PGA Tour, Don Frank Rainieri, CEO y presidente de Puntacana Resort and Club y el campeón Garnett, quien agradeció a los voluntarios, fans y a Puntacana por el montaje del evento.

Las actividades clausuraron con una gran fiesta en el área de VIP del torneo.