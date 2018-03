Lo mejor del deporte de RD será premiado en gala de ACD

Santo Domingo

Brillantes deportistas, entre estos entrenadores, técnicos y dirigentes dominicanos, tendrán la oportunidad de optar por los premios, honores y reconocimientos que durante la gala “Atleta del Año” de la ACD se estarán otorgando en el marco del ceremonial pautado para este domingo 25 de marzo, a partir del mediodía, en el hotel Lina Barceló de la ciudad capital.

El acto será dedicado el ex-pelotero Vladimir Guerrero.

El presidente de la ACD,Ramón Cuello, aseguró que todo está preparado para la gala, en la cual la entidad que agrupa a los comunicadores deportivos de la capital especializados en deportes, reconocerá el trabajo de los deportistas criollos, en el país y el extranjero.

Aseguró que atletas de todas las disciplinas han sido tomados en cuenta y evaluados para optar por el galardón al mejor deportista quisqueyano en 2017 (‘Atleta del Año’).

Lla gala lleva especial dedicatoria al ex astro de Grandes Ligas Vladimir Guerrero, recién electo para el Salón de la Fama de Cooperstown, y que durante el desarrollo de la misma les serán rendidos sendos reconocimientos al ex pelotero y presidente de las Águilas Cibaeñas Winston Llenas (Chilote), así como al ex astro de la selección nacional de baloncesto e inmortal del deporte dominicano, Manolo Prince.

Figuras asistirán

El máximo directivo de la ACD agradeció el respaldo que con su presencia darán varias figuras del ambiente deportivo a la ceremonia, entre los que citó a Ángel Luis Delgado, cotizado jugador dominicano del baloncesto universitario de Estados Unidos (NCAA), quien ha confirmado que asistirá a la gala.

Delgado es un Ala-pívot, quien en la NCAA juega para la Universidad de Seton Hall, nacido en Bajos de Haina, cuya cotización va en aumento en el básket universitario estadounidense.

En la recién finalizada temporada de la NCAA, su última en el baloncesto universitario de Estados Unidos, Delgado promedió 13.3 puntos y 11.6 rebotes para Seton Hall.