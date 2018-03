Grandes equipos del baloncesto superior del DN

Mario Emilio Guerrero

Desde 1974 hasta finales de los años 80, en que de acuerdo a mi opinión, el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional vivió su época de mayor esplendor, los clubes que a través de esos años participaron en el certamen conformaron grandes maquinarias. En ese tenor, recuerdo los poderosos conjuntos presentados por San Carlos durante su dinastía de 1978 a 1982, en que conquistaron cinco títulos consecutivos. También, las formidables escuadras conformadas por San Lázaro a mediados de la década de 1970 y los grandiosos equipos confeccionados por Mauricio Báez entre 1984 y 1986, cuando ganaron 3 campeonatos seguidos. San Carlos también estructuró combinados imbatibles en el trienio 1987-89, en que agregaron 3 banderines más a su impresionante palmarés.

SAN CARLOS: En su primera etapa de gloria, San Carlos integró sus escuadras campeonas a base de estelares jugadores como Evaristo Pérez, Vinicio Muñoz, Héctor Monegro, Luis Cruz, Víctor Gerónimo e Ismael Tapia. Después, al comenzar los años 80 llegarían el refuerzo Alex Middleton y más adelante Mike Robinson, junto a Edgar de la Rosa, continuando el reinado del equipo hasta 1983. En la segunda mitad de los 80, Evaristo nuevamente fue el puntal de la escuadra verde-amarilla, con Mauricio Espinal y Mario Regús asumiendo también roles protagónicos y siendo determinantes las actuaciones de los importados Andrew McCloud, Donald Royal y Leonard Mitchell.

SAN LÁZARO Y MAURICIO BÁEZ: Las ediciones lazareñas de 1974 y 1976, con figuras de la talla de Manolo Prince, Pepe Rozón, Kenny Jones, Cucho Abreu, Chacho González, Héctor Báez, Ercilio Astacio, Mario Berson y Hugo Cabrera (éste último jugó en el 76 por primera vez con el club), también resultaron conjuntos imbatibles en nuestro baloncesto bajo techo. Asimismo, los equipos campeones de Mauricio Báez de 1984, 85 y 86, con el Tigre Eugene Richardson a la cabeza, escoltado por José -Boyón -Domínguez, Julián -Bombo- McKelly, Ramón -Montante -Castillo, Domingo Rosario, Freddy Sánchez, Pedro Morel, Roberto Abad, Lino Berroa, Tomás Richard, José Molina y en la última de esas campañas, Wilton Royal, igualmente resultaron ser verdaderos trabucos.

ASTROS Y ARROYO HONDO: No puedo dejar de destacar las ediciones campeonas de Astros y Arroyo Hondo en las campañas de 1975 y 1983, respectivamente. Los Astros lograron conformar un buen conjunto en su único año victorioso en el baloncesto distrital, juntando a hombres como el refuerzo Nate Granger, Chicho Sibilio, Wilibo Bencosme, Koki Tolentino, Leopoldo Ortiz, Leandro de la Cruz, Pachón Quezada y Julio Santos. También lo hizo Arroyo Hondo con su exitosa escuadra del 83 integrada por Vinicio Muñoz, Víctor Chacón, Mario Berson, Juan Peguero, Maíta Mercedes, Tony Sánchez, José Bautista, Héctor Reynoso, Felipe -Jay- Payano y el refuerzo Mike Robinson.

CLUB NACO: Pero, en nuestro baloncesto superior de esos primeros lustros hubo clubes que a pesar de tener en su nómina a figuras destacadas y conformar poderosos conjuntos, no pudieron ceñirse la corona de campeones. Al hacer esta observación, inmediatamente vienen a nuestra memoria las escuadras presentadas por el club Naco desde 1974 hasta su retiro en 1985. Entre los jugadores que en esos años vistieron el uniforme azul celeste se cuentan, Franchy Prats, Eduardo Gómez, Alejandro Tejeda, Aldo Leschhorn, Tony Franden, José Colón, Froilan Tavárez, Antonio Langa, Sergio Taveras, Héctor Monegro, July Domínguez, José de la Rosa, Frank Rodríguez, José -Grillo - Vargas, Tito Horford, Rafael Espaillat, Carlos Espinosa, Hugo Cabrera, Chicho Sibilio, Roberto Modesto, Edgar Lugo, Wilibo Bencosme, Manuel Nadal y los refuerzos Marcelous Starks, Mike Robinson, Greg Cook, Drew Skomberg, Ralph McPherson, Víctor O’Garro y Shawn Leftwich. Fueron numerosas las ocasiones en que el equipo naqueño fue considerado favorito para conquistar el título y sin embargo, por diversas razones, nunca logró alcanzar el triunfo.

EQUIPO DE 1983: En especial, el club Naco presentó un equipo que es considerado por muchos, fanáticos, periodistas y técnicos del baloncesto, como la más poderosa escuadra que ha pisado por el tabloncillo del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Me refiero a la escuadra naqueña de 1983, que perdió frente a Arroyo Hondo en el séptimo partido de la serie fina, que se definió en un tiempo extra. Ese equipo de Naco estuvo integrado por los mejores jugadores producidos por el país hasta la llegada de los actuales NBA, Hugo Cabrera y Chicho Sibilio; Eduardo Gómez y Winston Royal, incluidos entre las figuras históricas del baloncesto dominicano y por hombres de la categoría de Marcelous Starks, un destacado refuerzo en el baloncesto europeo; Tito Horford, Aldo Leschorn, Wilibo Bencosme, Frank Rodríguez, Edgar Lugo, Manuel Nadal y Pedro Pablo Pérez. Un conjunto del que el entrenador Sergio Abreu llegó a decir en una ocasión, que una selección de Centroamérica y el Caribe no podía ganarle, pero que no obstante no logró coronarse campeón en nuestro torneo local.