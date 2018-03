Carolina Cruz de Martínez

carolinacruzdemartinez@yahoo.com

EMPLEADOS: Ser empleado de otro no es fácil. Cuando una persona entra en un acuerdo o pacto con alguien cede a las condiciones del otro y viceversa. En ese acuerdo se busca la manera de negociar, acordar y conciliar derechos y deberes, pero por lo general el empleador tiene mayor ventaja cuando de exigencia se trata.

Los atletas profesionales son productos que generan un dividendo. Aunque para los fanáticos los atletas son humanos, para los grupos que manejan valores, porcentajes, ratings, comercio, ellos pasan a ser un producto de canje. Los atletas están sujetos a cuerdas que ellos mismos no manejan en un escenario donde el público (fanáticos) son los que consumen el producto presentado. El atleta pone al servicio del empleador sus dotes de actor (habilidades deportivas) pero quien dirige el show es alguien más detrás del telón.

MARIONETA: Una marioneta es un “muñeco que se mueve por medio de una cruceta de la cual cuelgan unos hilos que van atados a su cuerpo.” A diferencia de la marioneta es obvio que el atleta tiene voluntad, cerebro, corazón y poder de decisión, pero en el escenario del profesionalismo la balanza pesa más hacia los intereses de la organización.

El por ciento de decisión del atleta es muy mínimo en comparación a los porcientos distribuidos entre actores de mayor rango. Los inversionistas, las televisoras, los agentes, los analistas internos, todos inciden en que ‘marioneta’ es la adecuada de acuerdo al mercado, posición y carpeta de inversión. Si un equipo de un mercado bajo no puede asumir un jugador tiene que cederlo aunque sea bueno. Si una televisora acaba de adquirir una organización, necesita una ‘marioneta cara’ que le genere los ratings exigidos en los juegos transmitidos. Si una organización tiene pocas “minorías” en su alineación, y eso está generando controversias y mala imagen para ella, debe adquirir ‘marionetas morenas, asiáticas, latinas y demás’ que le aporten a sus relaciones públicas y a identificarse con la comunidad.

El atleta es un empleado que debe sujetarse a las políticas, procedimientos y demandas de quien le paga. Quizás es frío, cruel, duro o inverosímil entender que así es que funciona el gran escenario que tanto disfrutamos, pero la realidad es que papeleta no solo mata a menudo, sino también a muchos que cuentan con talento suficiente para establecerse. Para aquellos que hemos estado cerca de grandes talentos deportivos es triste cuando no pueden ‘cuajar’ o ‘hacer el equipo’ a sabiendas de que su talento es mayor que quizás muchos otros que reciben el chance de ‘colarse.’ Es duro para un atleta entender que las cuerdas de la marioneta no son movidas por el talento que pueda tener, sino por el libreto del momento que esté siendo escrito. Un deportista que juegue con ahínco, pasión, entrega y compromiso no podrá computar que haya algo más que incida sobre la oportunidad que merece recibir. Por eso es necesario que muchos despierten para que quien mueva las cuerdas de su empleo no le frustren la vida entera por ese mal manejo,

LA VIDA: La vida es asi. En algún punto todos somos marionetas de los distintos sistemas que rigen la sociedad. El mercadeo, la publicidad, nos produce necesidades para que consumamos sus ofertas. En el caso de deporte, los atletas son ofertados como productos a consumir, y lamentablemente son mercadeados sin ellos mismos tener ontrol, autoridad o voto alguno

sobre el uso de su figura como tal. El conocido concepto de bienes y servicio es el que marca la tendencia para el uso de la ‘marioneta.’

“Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad.”

Eclesiastés 1:2. Solo Dios Padre valora el ser humano por lo que es, todo lo demás está sujeto al precio de la sociedad.

Hasta la próxima