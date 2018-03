Kemba Walker encesta 46 en el triunfo de los Hornets

AP

Charlotte

Kemba Walker anotó 46 puntos e hizo 10 triples, y los Charlotte Hornets lograron la victoria más despareja en la historia de la franquicia al derrotar a los Memphis Grizzlies por 140-79 el jueves por la noche.

Walker tuvo el noveno juego de 40 puntos de su carrera cuando los Hornets superaron fácilmente la ausencia del suspendido Howard Dwight. El guardia All-Star conectó 13 de 18 tiros en total, incluyendo 10 de 14 en triples, y fue 10 de 10 en tiros libres en 28 minutos.

Anotó 17 puntos en el primer cuarto, 18 en el segundo cuarto y 11 en el tercero, antes de ser reemplazado por última vez con 1:48 por jugar en el período.

Llegó una noche después del rendimiento de 32 puntos y 30 rebotes de Howard que ayudó a Charlotte a recuperarse de una desventaja de 23 puntos para una victoria 111-105 en Brooklyn. Pero en el proceso, Howard recibió un silbido por su 16ta falta técnica de la temporada, lo que significa que tuvo que cumplir una suspensión de un partido el jueves por la noche.

(AP) Houston

James Harden anotó 21 puntos, incluidos 10 de los 12 puntos de Houston en tiempo extra, para sacudirse los duros cuatro cuartos y llevar a los Rockets a una victoria por 100-96 sobre los Detroit Pistons el jueves por la noche.

Después de ir 2 de 16 en la regulación, incluyendo perder un tiro que lo habría ganado, Harden se calentó en tiempo extra. Él puso a Houston con una canasta al principio del período antes de poner el 93-90 en una jugada de tres puntos después de una canasta de Andre Drummond. Agregó tres tiros libres con aproximadamente un minuto antes de que PJ Tucker anotara 98-90 con 21 segundos para jugar.

Blake Griffin, quien terminó con un triple doble, tuvo un triple luego de eso, pero Harden hizo dos tiros libres más para llevar la ventaja a siete. Harden falló dos tiros libres después de un triple de Ish Smith con 4.2 segundos por jugarse, pero los Rockets se mantuvieron en pie para extender su racha ganadora a siete juegos.

(AP) New Orleans.

Anthony Davis culminó una actuación de 33 puntos con dos tiros libres y un robo en los últimos segundos, Rajon Rondo tuvo 24 puntos y 10 asistencias, y los New Orleans Pelicans eliminaron un 11 puntos, déficit del cuarto trimestre para vencer a Los Angeles Lakers, 128-125 el jueves por la noche.

Jrue Holiday tuvo 26 puntos en 12 de 16 disparos para New Orleans, que lanzó 54.7 por ciento (52 de 95). E’Twaun Moore e Ian Clark obtuvieron 13 puntos cada uno.

Brook Lopez anotó 23 puntos, Kyle Kuzma 22 e Isaiah Thomas 15 por Los Angeles, que cayó por cuarta vez consecutiva.

(AP) Orlando.

Los Philadelphia 76ers siguen subiendo el listón.

“Después de que anoche, sabiendo que estábamos en la cuarta posición, queríamos salir y enviar un mensaje y hacerles saber a todos que iremos a la cancha local”, dijo Joel Embiid el jueves por la noche luego de vencer por 118-98 al Orlando Magic. The Philadelphia 76ers keep raising the bar.

Embiid tuvo 17 puntos y nueve rebotes en solo 20 minutos y los 76ers se acercaron a un puesto en los playoffs con su quinta victoria consecutiva.

Ersan Ilyasova anotó 18 puntos, liderando a seis jugadores de Filadelfia en cifras dobles, mientras los 76ers (41-30) lograron su primera temporada sin pérdidas en seis años. Robert Covington y Marco Belinelli agregaron 15 puntos.

Rodney Purvis salió de la banca para anotar 19 puntos para el Magic, que ha perdido ocho de nueve y cayó a 21-51. Aaron Gordon, el único abridor de Orlando en anotar dos dígitos, tuvo 10 puntos y 11 rebotes.