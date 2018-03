Alberto Lois pasó 2 años en Grandes Ligas, pero en un accidente automovilístico, donde hubo 6 muertos, perdió un ojo y su carrera de pelotero

Cuqui Córdova

Nuestro personaje, que medía 5’ 9’’ de estatura, pesando 175 libras, y que había debutado en las Mayores en fecha 08-09-1978, tuvo en la noche del 26 de enero de 1980 un tremendo accidente cuando conducía su vehículo, una camioneta 1,200, por el malecón de San Pedro de Macorís, rumbo a Santo Domingo, donde asistiría a la boda de un amigo.

Alberto fue interceptado por seis conocidos que se habían quedado sin transporte y le pidieron que los llevara al ingenio Consuelo

Esas personas eran conocidas de Lois, y por lo tanto él no se atrevía a negarse y pensó que lo haría en cinco minutos y luego se iría a la capital, a cumplir su compromiso. Señaló Alberto que sus amigos subieron a la parte trasera del vehículo y entre ellos y dos acompañantes del pelotero se entabló una conversación amena.

Manifestó Lois, “Puedo jurar ante Dios que no había bebido nada, que estaba en plenitud de mis facultades cuando frente al cementerio y por la oscuridad que había esa noche, no me fijé que un tren cruzaba la vía al mismo tiempo y nos estrellamos con él. El impacto fue horripilante, falleciendo al instante las seis personas de la parte trasera del vehículo, mientras que Lois y sus acompañantes sufrieron graves daños. Aquello fue increíble, seis muertos en un instante y Lois perdió el ojo derecho y con ello la carrera de jugador profesional. Dos días antes de la fatal fecha, Alberto había firmado su contrato de liga mayor por 176 mil dólares, que par aquel tiempo no estaba mal.

Qué pena que un atleta de la categoría de Alberto Lois, con todas las herramientas del triunfo, terminara ciego de un ojo y no pudo seguir jugando. Estos son los números del hombre de Hato Mayor, quien no pudo demostrar su grandeza en el “Big Show”. ¡Qué fatal!