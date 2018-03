Los Astros aceptan el reto de repetir

Brian McTaggart

West Palm Beach

Los Astros de Houston están aceptando con los brazos abiertos el reto de repetir como campeones y tienen un roster repleto y talentoso, factores que los convierten en favoritos para ganar la Serie Mundial otra vez.

Por supuesto, muchas cosas pueden pasar durante el transcurso del verano, pero los Astros tienen suficiente profundidad y calidad para convertirse en el primer equipo desde la dinastía de los Yankees de finales de los 90 en ganar coronas consecutivas. En la temporada muerta, el tercera base Alex Bregman dijo que los Astros estaban en un “back to back tour” y a los jugadores se les ha visto caminando dentro del clubhouse vistiendo camisas que dicen “back-to-back” con el estilo de las letras del logo de la película “Back to the Future” (Volver al Futuro).

Los Astros se están divirtiendo mientras apuntan a una nueva corona, ¿y por qué no? Después de todo, son el único equipo en posición para hacer eso este año.

¿Cuál es la meta? Ver lo mencionado arriba. Después de ganar su primera Serie Mundial en 56 años de historia en el 2017 y de nuevo con un equipo repleto -que contará con la llegada de Gerrit Cole y un año completo de Justin Verlander-Houston tiene la mirada puesta en repetir.

Está claro que los Astros tienen el mejor equipo en la División Oeste de la Liga Americana, un grupo encabezado por el ganador del premio al Jugador Más Valioso del circuito, el venezolano José Altuve. Fuera de su división, los Yankees y los Indios serán duros rivales, pero para los Astros el 2018 cualquier resultado que no sea ganarlo todo será un fracaso.

¿Cuál es el plan? Los Astros no se confiaron en la temporada muerta y lograron hacer un cambio con los Piratas en enero para traer a Cole. Se unirá a la rotación más completa de Grandes Ligas con Verlander, Dallas Keuchel, Lance McCullers Jr. y el héroe de la postemporada, Charlie Morton, quien pese a poder lanzar a 98 millas por hora está apuntado como quinto abridor.

La llegada de los relevistas Joe Smith y el venezolano Héctor Rondón ayudarán a mejorar un bullpen que no estuvo bien en la postemporada del 2017, resolviendo de esa manera la única debilidad importante del equipo.

El lineup, encabezado por Altuve, George Springer, el puertorriqueño Carlos Correa, Bregman y Josh Reddick, está cargado de principio a fin, y el venezolano Marwin González es el mejor utility de las Mayores. Si es que todavía podemos referirnos a él como un utility.