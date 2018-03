Zack Greinke de regreso luego de una lesión de ingle

SCOTTSDALE, Arizona

AP

Un Zack Greinke más callado que de costumbre, declaró sobre su regreso al montículo el miércoles un simple: "Todo bien".

El derecho de los Arizona Diamondbacks hizo 60 lanzamientos en un juego interescuadras en el back field de las instalaciones donde el equipo realiza su spring training.

Fue la primera vez que Greinke lanzó en situación de juego desde que dejó un partido de spring training una semana antes a causa de una sensación de rigidez en la ingle derecha. Compiló ocho outs, permitiéndo una carrera y tres hits, con tres bases por bolas y tres ponches. Greinke lanzó 34 strikes. El único bateador de Grandes Ligas que enfrentó fue Chris Herrmann, quien recibió dos pasaportes.

Generalmente, hombre de pocas palabras, Greinke fue especialmente breve cuando se reunió con los reporteros después de trabajar.

"Mi ingle está muy bien en este momento", dijo sobre el tema de salud.

El manager Torey Lovullo dijo que el equipo obtuvo lo que necesitaba de Greinke en su regreso.

"Lanzó todos sus pitcheos. No fueron perfectos. Lo sabemos", dijo Lovullo. "Y Zack es excepcional con todos sus pitcheos, así que, ¿fue una salida típica de Zack?, no. No esperábamos que lo fuera. Viene de una situación que lo hizo perderse un par de días, así que el hecho de que saliera, ejecutara un plan de juego y bajara del montículo sano, eso fue muy importante para nosotros".

Si se siente suficientemente bien el jueves, probablemente pueda abrir uno de los dos juegos de exhibición contra Cleveland en el Chase Field el lunes o martes. Eso puede colocarlo en la línea para realizar su primera apertura de temporada regular el 30 de marzo en el último de tres juegos de la serie inaugural contra Colorado.

Por primera vez en tres temporadas con los Diamondbacks, Greinke no será el abridor en el Opening Day. Lovullo no ha dicho quién tomará la responsabilidad, pero dijo que lo hará este fin de semana. El candidato principal parece ser el zurdo Robbie Ray, quien tuvo récord de 15-5 la temporada pasada, pero Lovullo dijo que los cuatro abridores al lado de Greinke son candidatos.

Cuestionado sobre perderse el Opening Day, Greinke dijo: "Simplemente no soy capaz de hacerlo este año. Es demasiado tarde para hacer algo al respecto, lo sé".

Lovullo llamó a la lesión de Greinke "muy mínima".

La temporada pasada, Greinke tuvo registró de 17-7, con ERA de 3.20 y 215 ponches, la segunda cifra más alta en su carrera.