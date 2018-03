Ramos: El COD debería abandonar Juegos Fronterizos

Yoel Adames F.

Santo Domingo

“¿Unos Juegos Fronterizos para qué y para quiénesÖ? y de otro lado, un portal con grandes inversiones en tecnología y con un amplio personal que se le paga sueldos, pero el mismo no proyecta a los atletas dominicanos ni a sus federaciones, entonces ¿para qué seguir estos esquemas infunciónales?”.

José Manuel Ramos tiene muchas interrogantes que quisiera escuchar las respuestas de boca del presidente del Comité Olímpico, Luisín Mejía, a quien acusa de prolongar un sistema administrativo que colapsó y que necesita de un cambio urgente.

Con la notoriedad de haber sido un eficiente tesorero en una de las gestiones de Mejía, irrumpió el silencio de ‘las federaciones’, las cuales entiende callan por diversos temores, pero que les asiste el derecho de exigirle a la cúpula del Comité Olímpico mejores condiciones para desarrollar el deporte nacional.

“Entiendo que no es justo que estemos metidos en la frontera gastando dinero cuando no tenemos con qué hacer una base de entrenamientos, cuando nuestros atletas no pueden viajar a hacer un fogueo por falta de recursos.

“Aquí tenemos federaciones metidas en grandes líos que nadie se imagina para tratar de quedar aceptable en sus resultados en los eventos venideros y Mejía lo sabe. Entonces, vamos a ponernos en lo que debemos, el COD no es para hacer juegos Fronterizos, en los cuales no participa un solo atleta de sus federaciones y no nos dejan ningún beneficio”, exclama Ramos.

Colindo y CRESO

Otro proyecto que catalogó de un ‘fracaso’ de la presente gestión es el portal digital “Colindo.com”, el cual es el medio de difusión primordial del organismo rector del olimpismo dominicano.

“Se ha gastado mucho, pero demasiado dinero en tecnología, además de que el personal que trabaja en eso es muy amplio y se le paga sueldos a todos y ¿cuáles son los resultados de Colindo? No se corresponden con la gran inversiónÖ El COD no es una compañía televisora ni de comunicación, el COD tiene que tener como prioridad a sus federaciones y a sus atletas y el objetivo principal es representar con la mayor dignidad al país, pero están en otra cosa muy distanciada”, consideró el aspirante.

De Mejía y su gestión resaltó que el Programa Creando Sueños Olímpico (CRESO), que mantienen un grupo de empresas privadas, “es lo único positivo que ha sucedido en los últimos años, luego todo ha venido a peorÖ Si no fuera por el CRESO, aquí no hubiese deporte olímpico a estas horas”, atribuyó el ingeniero Ramos.