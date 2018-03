Héctor J. Cruz

En español, de forma antojadiza, a los Arizona diamondbacks les dicen también los Cascabeles ( supongo que por la abundancia de cascabeles en el desierto). También les dicen las Diamantinas de Arizona, y eso parece más apropiado y justo.

Ese club es especial. Nacieron a la vida en 1998 y apenas en su tercer año, 2001, fueron a la serie mundial y se proclamaron campeones superando a los poderosos Yanquis de Nueva York. ¿A los Yanquis? Claro que sí, detrás del pitcheo del zurdo inmortal Randy Johnson y una tremenda y oportuna actuación de Miguel Batista. Fue la serie aquella decidida por un hit de Luis González al panameño Mariano Rivera.

Luego de eso, Arizona ha estado 4 veces en postemporada, incluyendo el 2017 cuando clasificaron vía wild card y ganaron. Luego fueron barridos por los Dodgers en la serie divisional.

Arizona tiene de manager a Torey Lovullo, un antiguo infielder que debutó con ellos el año pasado y tuvo marca de 93-69, segundo lugar de la División Oeste (los Dodgers ganaron 104 juegos). Lovullo, de 52 años, tendrá la asistencia de Jerry Narron como coach de la banca, Dave Magadan es coach de bateo y Mike Butcher en pitcheo. Luis Urueta, ahora gerente del Licey, es del cuerpo de coaches con funciones varias.

La nómina de este club para el 2018 es de US$126.0 millones, y poca gente allí tiene grandes contratos. La gran excepción es el lanzador Zack Greinke, quien le sacó un pacto de 6 años por US$206.5 millones (2016-21).. El cubano Yasmani Tomas tiene 6 años por US$68.6 (2015-20), y su principal bateador Paul Goldschmidt fue “engañado” en tiempos recientes cuando lo firmaron por 5 años y US$32.5 millones (2014-18). El club tiene solamente dos números retirados, precisamente el lanzador Johnson (51) y el 20 de Luis González. En los entrenamientos, tienen marca de 12-12, así que las cosas van bien..

OFENSIVA: Paul Goldschmidt disparó 36 jonrones con 120 remolcadas el año pasado y es su principal bate (tuvo 147 ponches).. El antesalista Jake Lamb es buen bateador con 30 hrs, 105 impulsadas, A.J. Pollock, en el jardin central, tuvo .266-14-49, y llega Steven Sousa Jr., procedente de Tampa, quien puede aportar cerca de 25 Hrs, y remolcar 90... La receptoría tendrá a Alex Avila (el nieto de Rafael, hijo del gerente general de Detroit, Al Avila).. Compitiendo con él estará Jeff Mathis, quien estuvo el año pasado.. En el short tienen a Nick Adhmed y en segunda el dominicano Ketel Marte.. David Peralta será el left field para completar los jardines.. Yasmani Tomas estará disponible para suplir distintos roles..

El jardinero Cesar Puello, romanense, pertence a este club, pero su chance no está muy claro.

El equipo no tendrá este año a J.D. Martínez, quien se fue para Boston, luego de una sobresaliente labor el año pasado. De sus 45 jonrones disparó 29 para Arizona tras llegar allí el mes de Julio.

La ofensiva no es cosa del otro mundo, pero es buena.

PITCHEO: Zack Greinke, que gana casi 30 millones por año, es el hombre principal, aunque solo ganó 13 partidos en 2017, con 7 derrotas..Luego siguen hombres estables como Robbie Ray (15-5), Taijuan Walker (9-9), Patrick Corbin tuvo 14-13 y Zack Godley 8-9..El cerrador Fernando Rodney tuvo 39 salvados, pero el club no quiso retenerlo y el dominicano logró contrato con Minnesota..Esa función la darán a Archie Bradley, quien estaba en labor de relevo medio.

(Ayer, el club envió a Neftali Felix a liga menor y dejó libre al zurdo Antonio Bastardo, quien buscaba un espacio).

¿Proyecciones de Arizona para 2018? Pudieran ganar más de 85 juegos, tal vez 90, y hacer el intento de colarse nuevamente hacia play off. No deben ser competencia de los Dodgers.

DE INTERÉS: El primer manager de Arizona en 1998 fue el conocido Buck Showalter, quien estuvo 3 años en el cargo .En la actualidad esdirigente de Baltimore..Precisamente Baltimore firmó ayer al lanzador Alex Cobb en pacto de 4 años y US$57 millone, mejorando notablemente su rotación...Eso perjudicó al joven José Mesa Jr., quien fue colocado para asignación..Si alguien no lo toma en diez días tendría que volver a los Yanquis, de donde lo obtuvieron los Orioles vía regla 5..No hay opción de enviarlo a las menores en Baltimore...Raymond Abreu, el nuevo gerente de los Toros del Este, había dicho que conversaba con varias personas para el puesto de manager...Pero dio un sorpresivo toque por tercera porque desde La Romana le dijeron que ya tenian acuerdo con Dean Treanor, el Viejo Toro (campeón en 2010-11) ...Treanor dirigió a las Estrellas el pasado torneo, pero los verdes no mostraron interés en repetirlo. A La Romana se fue con Dave Lundquist, su eterno coach de bateo.. Pregunté a Stanley Javier su situación en el equipo pues era el gerente y me respondió así: “yo llegué a los Toros como asesor y el acuerdo de nosotros era hasta que consiguiéramos un gerente. Yo estoy muy bien aquí y es una tremenda organización”...Así que Stanley estará asistiendo a operaciones de beisbol y al presidente..El zurdo Darío Alvarez fue reclamado en waivers por Seattle, procedente de los Cachorros...Faltan 7 días para el inicio de las Grandes Ligas, el día 29...Mientras tanto, las firmas Telemicro y Altice están en los tribunales peleando los derechos de transmisión para RD..