Harris English lidera equipo que gana el Pro Am

Punta Cana

El equipo encabezado por el profesional del Tour Harris English y que completaron los amateurs Carlos A. Martínez, Steven Sánchez y Manuel Papaterra ganó el Pro Am del PGA Tour celebrado en Corales Puntacana Resort and Club Championship, dando inicio a las actividades del magno evento.

English fue el ganador del torneo con -19. La premiación al primer lugar fue entregada por por Don Frank Rainieri, Ceo y presidente del Grupo Puntacana.

En segundo lugar, con -18, llegó el equipo comandado por el Pro Kevin Tway junto a los amateurs Guy Schutt, Wayne Millar y David Helfet. La segunda posición fue premiada por Bob Kheel.

En tercer lugar se ubicó el cuarteto que lideró Chris Wood junto a los amateurs Lorenz Fischer, Peter Nielsen y Adam Pauska. Su score fue de -18, y los trofeos les fueron entregados por Jay Overton.

El Corales Puntacana Resort and Club Championship se juega a partir de hoy con la presencia de 132 jugadores profesionales del PGA Tour.

En total celebración, 84 jugadores amateurs y 28 profesionales vivieron la experiencia de sus vidas, y de paso hicieron historia al ser los primeros que participan en un Pro Am del PGA Tour en el país, jugando el Pro Am (equipos de profesionales junto a jugadores amateurs), el cual estuvo enmarcado dentro de los eventos del Corales Puntacana Resort and Club Championship.

El evento arrancó a las 9:00 de la mañana y culminó con una gran tarde en el VIP que incluyó bebidas, música, la participación de Batuta by Pablo Polanco y cerró con la participación de la Orquesta Renacer.

Un gran ambiente se vivió entre todos los presentes, los cuales destacaron la alta calidad del torneo que llega al país por primera vez.