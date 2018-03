Gennady Golovkin acusa al Canelo de ser tramposo

AP

Big Bear Lake

Gennady Golovkin seguirá con su preparación para la revancha contra Canelo Álvarez el 5 de mayo, pese a que Álvarez dio positivo en un control antidopaje el mes pasado.

Pero Golovkin también piensa que su rival mexicano es un tramposo que al atribuir el resultado de su control al consumo de carne contaminada es una broma de mal gusto y que refleja la abarcadora corrupción en el mundo del boxeo.

“¿Otra vez con lo de la carne mexicana? Por favor”, dijo Golovkin el martes, aludiendo a la explicación de Álvarez de la carne contaminada en su país natal.

“Se los he dicho, no es la carne mexicana”, añadió Golovkin. “Esto es Canelo. Esto es su equipo. Estos son sus promotores. .... Canelo está haciendo trampa. Se meten esas drogas, y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”.

Golovkin (37-0-1, 33 nocauts) criticó sin rodeos a Álvarez (49-1-2, 34 nocauts) previo a un entrenamiento en su campamento situado en las montañas del sur de California. Por primera vez, el invicto peso mediano de Kazajistán reiteradamente señaló que está convencido que Álvarez consumió sustancias prohibidas en previas peleas, incluyendo la primera que protagonizaron en septiembre pasado.

“Fue muy obvio con todo esos músculos (agrandados de Álvarez) ... y con los rastros de las inyecciones, que eran visibles”, dijo Golovkin al hablar con la ayuda de un traductor. “También puedo hablar de Oscar De La Hoya. Tampoco está limpio. Es un sucio”.

De La Hoya ha sido el promotor de Álvarez desde hace mucho tiempo y ganó seis campeonatos en divisiones distintas. Se retiró del boxeo en 2008.

Resultado

Alvarez arrojó positivo por clenbuterol a mediados de febrero en el programa voluntario de controles de los boxeadores, y los resultados fueron divulgados hace dos semana.

Eric Gómez, el presidente de Golden Boy Promotions, la empresa de De La Hoya, respondió con dureza a los comentarios de Golovkin.

“No suena como un peleador que se tiene confianza”, afirmó Gómez a The Associated Press en un correo electrónico. “GGG está buscando una manera de salirse. Si no quiere la pelea, que lo diga. La semana estaba diciendo todo lo contrario. Sus declaraciones sobre marcas de agujas, Oscar y las otras mentiras son indignantes, falsas y difamatorias, y responderemos de la manera apropiada”.